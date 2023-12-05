В Киеве заявили про обещание Бельгии передать Украине F-16 в 2025 году
Бельгия подтвердила планы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 в 2025 году, заявили 5 декабря в пресс-службе украинского оборонного ведомства.
Накануне министр обороны страны Рустем Умеров провел переговоры с коллегой из Бельгии Людивин Дедондер.
«Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году», — говорится в сообщении по итогам переговоров.
В ходе них также обсуждались подготовка украинских пилотов и организация поставок боеприпасов, запасных частей и оборудования для данных истребителей. В настоящий момент объем технической помощи украинским вооруженным силам со стороны Бельгии превысил €320 млн, добавили в минобороны Украины.
Европейские страны планируют начать передавать Киеву F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.
20 ноября первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что украинское минобороны создало отдельную структуру «Офис-61», которая займется вопросами интеграции F-16 в состав ВВС страны. По его словам, в числе основных задач этого подразделения поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов, защита аэродромной инфраструктуры и многое другое.
Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат также сообщил о начале обучения украинских пилотов управлению F-16 в Дании. По его словам, обучение на них также проходит в США и Великобритании.
27 ноября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новое правительство Нидерландов может отказаться поставлять Киеву истребители F-16. По его мнению, помогать стране откажется пришедшая к власти крайне правая Партия свободы (PVV).
По прогнозу журнала The National Interest, в случае применения на Украине F-16 российские Воздушно-космические силы (ВКС), в свою очередь, обратятся к использованию истребителей пятого поколения Су-57.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.