Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте

Использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине, заявил 13 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам дипломата, в условиях разрушения аэродромной структуры Украины стали появляться комментарии, допускающие использование украинскими пилотами авиабаз в Польше, Румынии и Словакии для осуществления самолето-вылетов.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — цитирует «РИА Новости» Гаврилова.

Он также подчеркнул, что агрессивный характер политики США и их сателлитов перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности их военных доктрин. Так, в доктринах государств НАТО и самого альянса закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добавил Гаврилов.

Ранее, 10 декабря, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев хочет получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены советской техники. Основным боевым бортом должен стать американский F-16, однако Украина также хотела бы получить шведские JAS 39 Gripen, сообщил Игнат.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.