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Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии как участие в конфликте

МИД России: взлет F-16 с баз стран НАТО приравнивается к участию в конфликте
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Фото: REUTERS/Inquam Photos
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Использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте на Украине, заявил 13 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам дипломата, в условиях разрушения аэродромной структуры Украины стали появляться комментарии, допускающие использование украинскими пилотами авиабаз в Польше, Румынии и Словакии для осуществления самолето-вылетов.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — цитирует «РИА Новости» Гаврилова.

Он также подчеркнул, что агрессивный характер политики США и их сателлитов перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности их военных доктрин. Так, в доктринах государств НАТО и самого альянса закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добавил Гаврилов.

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Ранее, 10 декабря, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев хочет получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены советской техники. Основным боевым бортом должен стать американский F-16, однако Украина также хотела бы получить шведские JAS 39 Gripen, сообщил Игнат.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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