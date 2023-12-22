Территории программы «Гектар в Арктике» в Коми увеличат на 1 тыс. га
В Республике Коми в 2024 году на 1 тыс. га увеличат территории программы «Гектар в Арктике». Соответствующий проект регионального закона планируется принять в начале года.
ИА «Комиинформ» со ссылкой на главу республиканского комитета имущественных и земельных отношений Андрея Майера поясняет, что это необходимо для развития туризма.
Программа «Гектар в Арктике» начала действовать с 1 августа 2021 года. По ней граждане могут получить земельный участок в упрощенном порядке. В Коми к арктическим относятся территории четырех муниципальных образований: Усть-Цилемского района, а также Воркуты, Инты и Усинска.
Гражданам бесплатно выделяют земельный участок площадью 1 га в упрощенном порядке. Участок предоставляется в безвозмездное пользование на 5 лет, затем его можно оформить в собственность или в долгосрочную аренду. Особое внимание в последнее время уделяется развитию в Арктике туризма.
По этой программе от 123 заявителей поступило 99 заявлений. Заключено 39 договоров безвозмездного пользования земельными участками площадью 48,4 га.
Ранее, 8 декабря, российские банки начали выдавать «Арктическую ипотеку». В частности, в ВТБ отметили, что первые сделки были проведены в Республике Карелия и Красноярском крае, средний размер кредитов составил 2,8 млн рублей. Она будет расширена на всю сухопутную территорию Арктической зоны России.