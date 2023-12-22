Врач назвала способы подготовить организм к поездке в жаркие страны зимой

В то время, пока одни россияне готовятся к традиционному зимнему отдыху в праздничные январские дни, другие собирают чемоданы, чтобы посетить жаркие страны. При долгом перелете, смене климатических и часовых поясов у человека могут появиться недомогание, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница. О том, как помочь себе и близким минимизировать симптомы акклиматизации, «Известиям» 21 декабря рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная.

Как отметила специалист, во время перелета перепады давления и пониженная влажность воздуха способствуют сухости кожи и слизистых. Поэтому на борту следует употреблять достаточное количество жидкости — лучше всего подойдет бутилированная вода без газа. Также на открытые участки кожи можно дополнительно нанести эмоленты или увлажняющие крема, а вместо контактных линз надеть очки.

«Для профилактики отеков и тяжести в ногах при длительном перелете следует рассмотреть возможность надеть компрессионные гольфы, которые следует заранее выбрать со специалистом, учитывая наличие сопутствующей патологии вен нижних конечностей. Рекомендуется также и выполнение физических упражнений, например, медленный подъем на цыпочки, который можно выполнять даже сидя в кресле», — посоветовала Стольная.

При долгих перелетах у путешественников также может возникнуть «синдром смены часовых поясов», симптомы которого варьируются от чувства усталости, сонливости, потери аппетита, снижения работоспособности до бессонницы, раздражительности и частых ночных пробуждений, пояснила врач.

По ее словам, это связано с тем, что режим сна и бодрствования организма остаются теми же, а смена дня и ночи в другом часовом поясе происходит по новому времени. Поэтому по прибытии по рекомендации врача и согласно инструкции возможен прием препарата с мелатонином. Этот гормон играет важную роль в регулировании циркадных ритмов организма.

Продолжительность симптомов акклиматизации, как обратила внимание терапевт, может зависеть от возраста и наличия хронических заболеваний. Важно дать организму время адаптироваться, не нагружать себя чрезмерной физической нагрузкой в первые дни отдыха.

«По прибытии в страну с жарким климатом также следует соблюдать питьевой режим: предпочтительно утолять жажду несладкой негазированной жидкостью, например, бутилированной водой или чаем без сахара. Рацион питания стоит расширять постепенно — в начале отдыха лучше употреблять более привычные блюда. Желательно не пробовать пищу, приготовленную на рынке, и незнакомые продукты без фабричной упаковки», — предупреждает Стольная.

Также она отметила, что важно помнить о профилактике солнечного удара: лучше отдавать предпочтение закрытой одежде светлых тонов из таких натуральных тканей, как хлопок и лен, обязательно надевать головной убор. Перед путешествием также важно собрать аптечку. Стандартный набор медикаментов путешественника может содержать жаропонижающие и обезболивающие, антигистаминные препараты, сосудосуживающие капли в нос, антисептики на водной основе для обработки ран, мази при укусах насекомых, бинты, лейкопластыри, одноразовые перчатки.

«Необходимо также заранее подготовить список постоянно принимаемых препаратов с указанием дозировок, при необходимости приложив выписанные врачом рецепты. На таможне могут быть представлены справка от врача, выписка из истории болезни, подтверждающие обоснованность назначения каждого лекарственного препарата. Помимо этого, перед поездкой в определенный регион может потребоваться вакцинация от специфических заболеваний», — подытожила врач.

Самыми распространенными направлениями для длительных путешествий зимой у россиян в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Такие данные 14 декабря «Известиям» предоставили эксперты СК «Росгосстрах», которые проанализировали информацию по покупкам полисов страхования выезжающих за рубеж длительностью более 60 дней. Что касается европейских стран, то в 2023 году самыми популярными направлениями для зимовки стали Италия и Испания.