Секреты красоты: десять продуктов, которые продлят молодость

Выражение «на лице написано» актуально не только для выражения эмоций. По внешнему виду можно определить, каких микроэлементов и витаминов не хватает организму. Что указывает на нехватку полезных веществ, почему нельзя все проблемы со здоровьем «списывать» на неполноценное питание и как вернуть красоту и молодость коже лица — в материале «Известий».

Как определить болезни по коже

Считается, что опытный врач по внешнему виду человека способен определить, какие проблемы со здоровьем имеются у пациента. Терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталия Зубкова отмечает, что, например, бледность лица чаще всего свидетельствует об анемии: кислород недостаточно хорошо доставляется в органы, его не хватает для полноценной работы. Желтый оттенок кожи может говорить о проблемах с печенью.

— Причинами шелушения кожи могут быть аллергическая реакция, авитаминоз и наличие грибка. Шелушение и потемнение кожи на локтях порой сигнализирует о преддиабетном состоянии. А вот цыпки, или холодовой дерматит — это чаще всего сезонный симптомом, который возникает из-за переохлаждения или аллергии на холод и ветер , — рассказывает Наталья Зубкова.

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Трещины на пятках врач связывает с неудобной обувью, нехваткой витаминов, некачественным уходом, грибковой инфекцией. Высыпания на лице и теле часто становятся признаком инфекционного заболевания. Если же речь идет о прыщах на лице, то тут прямая связь с определенными заболеваниями до конца не изучена. Но в ряде случаев высыпания могут указывать на проблемы с кишечником или на гормональный сбой. Прыщи на лице и теле появляются также по причине неправильного питания, стресса или из-за ношения синтетической одежды, отмечает эксперт.

Часто пациенты жалуются на покраснение глаз. По словам Зубковой, причин этого неприятного явления немало: сильный ветер, сухой воздух, длительный контакт с гаджетами и телевизорами, неправильно подобранные очки или линзы, аллергическая реакция на бытовые средства, косметику, домашних животных, нарушение режима дня и даже перенапряжение.

— Выпадение волос может быть следствием ковида или другой инфекции, а также стресса, сбоя в работе щитовидной железы, гормональных проблем, недостатка витамина D, белка и железа. А при гормональной перестройке, неправильном уходе и повышенной сухости или жирности волос появляется перхоть , — подсказывает Наталия Зубкова.

Дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Арина Суворова также отмечает, что сухость кожи может быть симптомом таких заболеваний, как дерматит, псориаз, экзема и другие.

— Один из наиболее распространенных факторов, вредящих коже, — специфические погодные условия. Холодный или сухой воздух, а также изменения температуры часто вызывают ухудшение ее состояния. К таким воздействиям чувствительны губы: они обветриваются , — говорит дерматолог.

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Неправильный уход — в частности, недостаток увлажнения и злоупотребление агрессивными пилингами, — лишают кожу естественной влаги и защитного слоя. Арина Суоврова советует регулярно использовать увлажняющие и защитные средства с такими ингредиентами как глицерин или пантенол. чтобы обеспечить кожу и губы достаточным количеством влаги и питательных веществ.

— Избегайте агрессивных средств очищения и ограничьте использование эксфолиантов, применяемых для пилинга. Если проблема шелушения кожи или обветренных губ становится серьезной, а улучшений не наблюдается, то следует обратиться к профессионалу для более детальной оценки и назначения оптимального лечения, — комментирует эксперт.

Сколько нужно пить воды в день

На внешнем виде человека сказывается и неправильный питьевой режим. Помимо такого очевидного симптома как жажда, об этом «сигнализирует» пониженный тургор кожи и сухость слизистых оболочек, подсказывает гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белёва.

Нормы потребления живительной влаги зависят от комплекции. Взрослому человеку требуется 20-40 мл воды на килограмм веса. Хватает ли организму воды, можно определить с помощью общего анализа крови в любой районной поликлинике по полису ОМС. Если концентрация электролитов или тромбоцитов повышена, то проблема во всех смыслах налицо.

Обезвоживание — одна из основных причин раннего старения кожи, но не единственная.

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— Мелкие морщинки, бледность, уменьшение мышечной массы и подкожно-жировой клетчатки свидетельствуют также о нехватке калорий. В этом случае нарушается скорость основного обмена веществ, и люди буквально стареют на глазах , — предостерегает Белёва.

Определить, всё ли в порядке можно, рассчитав индекс массы тела и расход калорий. По словам врача, человеку в среднем требуется 2000 ккал в день в зависимости от возраста. Наталия Зубкова также обращает внимание на то, что резкая беспричинная потеря веса может стать следствием инфекции, онкологического заболевания или проблем с желудочно-кишечным трактом.

Тем, кто жалуется на выпадение волос, ломкость ногтей, сухость и шелушение кожи, диетолог советует задуматься, достаточно ли в рационе белковых блюд — мяса, рыбы и творога.

— Еще один признак того, что человеку не хватает белковой пищи — это отеки. Механизм их возникновения можно описать простым языком. Если белок в поступает в организм в достаточных количествах, то он притягивает воду, затем «уходит» с ней в кровяное русло, отдает питательные вещества, а после выводится почками. В случае, когда белка недостаточно, часть жидкости оседает в периферических тканях — отекают руки, ноги, лицо, — разъясняет Эльвира Белёва.

Терапевт отмечает, что отечность лица также может быть признаком проблем с почками и сердцем.

Как избавиться от морщин

Если отражение в зеркале не радует, кожа теряет упругость, утолщается и покрывается ранними морщинами, самое время обратить внимание на недостаток альфа-липоевой кислоты. По словам Эльвиры Белёвой, это вещество помогает увеличивать выработку важного антиоксиданта — глутатиона, который бережет нас от преждевременного старения, помогает заживлению ран и препятствует облысению. Не зря альфа-липоевая кислота — один из важных компонентов уходовой косметики. С возрастом ее синтез в организме замедляется. Важно следить за тем, чтобы она поступала в организм в нужных количествах с едой. Для этого диетолог советует сделать ставку на молоко, рис, печень, сердце и почки, а также горох, фасоль, грибы, бананы, шпинат и брокколи.

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— Не менее важна линоленовая кислота. Она укрепляет иммунитет, замедляет старение, помогает сжиганию жира. При ее нехватке неизбежны проблемы со зрением. Линоленовая кислота содержится в лососе, скумбрии, сардинах, сельди, а также в грецких орехах, сое и льняном масле , — комментирует Белёва.

Если женщина недовольна своей внешностью, врач советует задуматься и о том, хватает ли в ее рационе продуктов с содержанием витамина С — свежих овощей и фруктов, квашеной капусты, шиповника. Также стоит обратить внимание на способ приготовления блюд — при излишней термической обработке аскорбиновая кислота разрушается. Между тем, витамин C обеспечивает синтез коллагена, который составляет основу соединительной ткани, что сохраняет кожу молодой и здоровой. Также он способствует транспортировке, а значит усвоению не менее важных витаминов А и Е. Они составляют основу красоты и молодости, в частности, способствуют улучшению структуры кожи и волос.

При недостатке витамина A возникают проблемы со зрением, развивается конъюнктивит. Распространенное явление — угри, а также симптом жабьей кожи (высыпания в виде мелких пупырышков), а также сухость локтей, раннее старение кожи с образованием морщин.

— Чтобы не было дефицита витамина A, ешьте говяжью печень, сырую морковь, печень трески, курагу, сливочное масло и зелень, — советует Эльвира Белёва.

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Витамин E не менее важен для здоровья, потому что улучшает эластичность сосудов, защищает клетки крови, препятствует образованию холестериновых бляшек, заботится о состоянии репродуктивной системы. Богатый источник «женского» витамина — растительные масла, семена, орехи и печень.

Что входит в группу витаминов B

Диетолог рекомендует следить за тем, чтобы в организм в достаточном количестве поступали витамины группы В. Среди других необходимых веществ они занимают особое место. Например, тиамин (B1) отвечает за передачу нервных импульсов, что важно для сокращения мышц. Он спасает организм от токсических веществ, способствует нормальной работе кишечника. При нехватке витамина B1 человек жалуется на головные боли, раздражительность, плаксивость, ослабление памяти и бессонницу, что не лучшим образом отражается на внешнем виде.

— Чтобы избежать таких проблем, надо есть свиную вырезку, мясо поросят, горох, дрожжи, овсянку, гречневую и пшеничную каши, субпродукты, хлеб из муки грубого помола, кедровые орехи, — советует эксперт.

Если нормальную жизнь портят стоматит и глоссит, шелушение в области шеи и мошонки, а также покраснение глаз, значит, в рационе недостаточно рибофлавина (В2). Он работает «в содружестве» с другими витаминами из этой группы — В12 и В1.

— При недостатке рибофлавина нарушается окисление органических веществ, дающих энергию для роста и развития человека. Это сказывается на мелких капиллярах и сосудах, также страдают ткани мозга. Основная причина дефицита — хронические заболевания ЖКТ, препятствующие нормальному всасыванию витамина, злоупотребление простыми углеводами, а также отказ от молочной продукции, — предостерегает эксперт.

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Ради рибофлавина диетолог рекомендует, помимо молока, сыра и жирного творога, регулярно включать в рацион говядину, гречку, сою, халву, миндаль и субпродукты.

Витамин B3, больше знакомый нам как ниацин или никотиновая кислота, считается волшебным средством от шершавости и сухости кожных покровов, бледности губ и стоматита. При его дефиците на тыльной части кистей рук появляются характерные покраснения в виде перчаток, а на груди — шелушение и пигментация, напоминающая ожерелье. Следует периодически отдавать предпочтение арахису, семенам подсолнечника, грибам, печени, птице, мясу, гречке и хлебу грубого помола. А вот назначать себе аптечные препараты без консультации с врачом не следует.

— Витамин B6 в больших дозах приводит к ожирению печени. Старайтесь также избегать однообразного питания и правильно составляйте меню. Например, в кукурузе ниацин находится в связанной форме и почти не усваивается , — продолжает Эльвира Белёва.

Если ни диета, ни спорт не помогают уменьшить объем талии, то самое время задуматься, что организму не хватает витамина B5 — пантотеновой кислоты. Это вещество активно участвует в жировых, углеводных и белковых процессах. Без его поддержки печень не справляется с нагрузкой, в результате чего в организме откладывается так называемый висцеральный (внутрибрюшной) жир. Об этом свидетельствуют объемы талии — у женщин ее размер в этом случае превышает 80 см, а у мужчин — 94 см. Для стройности в рацион надо включать блюда из говяжьей и свиной печени, почек, гороха и фасоли, а также яйца и сардины.

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Недостаток витамина B6 (пиридоксина) нарушает синтез нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Но не только плохое настроение, раздражительность и склонность к депрессии становятся результатом этого дефицита.

— Среди других симптомов дефицита пиридоксина такие поражения слизистых оболочек, как заеды и хейлоз, а также себорейный дерматит. Его нехватка может сопровождаться дефицитом магния, что утяжеляет клиническую картину , — продолжает диетолог.

Избежать проблем помогут печень, курица, почки, мясо, фасоль, хрен, чеснок, дрожжи, мука пшеничная обойная, рис, крупа ячневая, пшено, перец сладкий, гранат, кукуруза, гречка и картофель. А если добавлять в пищу любую зелень, например, листья шпината, а также твердые сыры, творог и брюссельскую капусту, то можно погасить нехватку еще одного витамина важной группы — фолиевой кислоты (B9), без которого немыслимо женское здоровье и красота , подчеркивает эксперт.