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Развитие туризма в Карелии обсудили на выставке «Россия»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Долю туризма в экономике Карелии нужно повысить в несколько раз, заявил 21 декабря глава региона Артур Парфенчиков в ходе обсуждения развития данного направления республики на выставке «Россия» на ВДНХ.

Он считает, что для этого необходимо развивать транспорт и дороги, поскольку Карелия пролегла на сотни километров от Ладожского и Онежского озер на юге до Белого моря на севере.

«Мы с каждым годом открываем всё больше, и для самих себя тоже, Карелию. Конечно, Карелия это и наша европейская Камчатка. Кто был на берегу Белого моря, наверное, со мной согласится. Это и наши европейские Курилы, острова Кузова», — отметил он.

Детально обсудили и развитие туризма в Приладожье.

«Вокруг Ладожского озера сформирована уникальная инфраструктурная возможность отдыхать абсолютно без компромиссов. Прекрасные дороги, классные отели, хороший сервис в ресторанах, и конечно же, наше исторические прошлое, природные парки и те впечатления незабываемые, которые вы получаете в республике Карелия», — рассказала коммерческий директор активов гостеприимства в Ленинградской области и Карелии Елена Махрова.

Кроме того, в регионе активно развивается гастрономический туризм, а в новогодние праздники рекорды посещаемости бьют резиденции Дедов Морозов.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события
Что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна

В конце ноября в Российском союзе туриндустрии рассказали о популярных среди туристов регионах РФ для новогодних поездок. Так, в их числе оказались Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Кострома, Краснодарский край и Карелия.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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