В РСТ рассказали о популярных у туристов регионах России для новогодних поездок

Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал 23 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» о наиболее популярных регионах России, которые туристы предпочитают для новогодних поездок.

«Выбирают и море, имею в виду, что да, купаться в России всё-таки холодно, но сегодня широкая база, особенно санаторно-курортная, где можно ходить в бассейн и при этом температура будет +15, иногда и выше. В январе, в декабре это прежде всего Краснодарский край, Минеральные Воды, именно в этом направлении люди едут отдыхать, там же расположен и ряд наших горнолыжных комплексов», — рассказал Барзыкин.

Популярностью, обусловленной инфраструктурой и возможностями размещения, также пользуются Красная Поляна, Эльбрус, Архыз и Домбай, отметил вице-президент РСТ.

«Масса основная (51% по онлайн бронированию) — это Сочи, это юг, это море, получить то, что недополучили в течение года», — подчеркнул Барзыкин.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова добавила, что популярными направлениями для отдыха у россиян в новогодний период являются Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Кострома, Краснодарский край и Карелия.

Ранее, 18 ноября, общественный деятель, руководитель проектов девелоперской компании «Слово групп», руководитель парк-отеля Plus Residence Елизавета Жукова рассказала «Известиям», что в РФ набирают поплуярность новые форматы модульных отелей. Сейчас ввиду сложностей с путешествиями в другие страны количество кемпингов и глэмпингов в России выросло втрое больше, чем классических отелей, отметила Жукова.