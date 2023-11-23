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В РСТ рассказали о популярных у туристов регионах России для новогодних поездок

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал 23 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» о наиболее популярных регионах России, которые туристы предпочитают для новогодних поездок.

«Выбирают и море, имею в виду, что да, купаться в России всё-таки холодно, но сегодня широкая база, особенно санаторно-курортная, где можно ходить в бассейн и при этом температура будет +15, иногда и выше. В январе, в декабре это прежде всего Краснодарский край, Минеральные Воды, именно в этом направлении люди едут отдыхать, там же расположен и ряд наших горнолыжных комплексов», — рассказал Барзыкин.

Популярностью, обусловленной инфраструктурой и возможностями размещения, также пользуются Красная Поляна, Эльбрус, Архыз и Домбай, отметил вице-президент РСТ.

«Масса основная (51% по онлайн бронированию) — это Сочи, это юг, это море, получить то, что недополучили в течение года», — подчеркнул Барзыкин.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова добавила, что популярными направлениями для отдыха у россиян в новогодний период являются Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Кострома, Краснодарский край и Карелия.

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