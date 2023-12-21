Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики страны. Об этом 20 декабря он сообщил в обращении к нации.

Отмечается, что этим реформам еще необходимо пройти обсуждение в парламенте Аргентины.

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — сказал глава аргентинского государства.

Милей подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации» Аргентины, которая направлена на возвращение ей свободы и отмену большого количества барьеров, задерживающих экономическое развитие страны. Отмечалось, что в числе мер он назвал приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие.

«Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений [в жизни страны]», — сказал президент.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем. Отмечалось, что двое пожилых людей были задержаны за нападение на сотрудников полиции, один из них ранил силовика ножом. Участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

До этого, 12 декабря, издание Reuters написало, что власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, по данным издания, сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.

По словам Капуто, план, вероятно, будет болезненным в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения инфляции. Валютный и зерновой рынки страны были заблокированы ранее во вторник, поскольку трейдеры ожидали экономического плана нового правительства. Банки уже ожидали резкую девальвацию, а некоторые снизили курс обмена валюты до 700.

10 декабря сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

О победе Хавьера Милея на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ, помимо закрытия Центробанка страны, входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.