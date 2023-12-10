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Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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В Аргентине новый президент страны Хавьер Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Соответствующие кадры опубликовал телеканал Todo Noticias в социальной сети X (бывш. Twitter).

Милей принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал ему президентскую ленту и жезл.

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О победе оппозиционера Хавьера Милея на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ помимо закрытия Центробанка страны входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

28 ноября Милей встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе встречи стороны пообещали поддерживать в будущем тесный контакт. При этом, по словам кандидата на пост главы аргентинского МИДа Дианы Мондино, при новом президенте страна не собирается разрывать отношения с Россией.

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