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В Вашингтоне состоялась встреча Салливана и президента Аргентины Милея

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Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Встреча советника главы США по национальной безопасности Джейка Салливана и избранного президента Аргентины Хавьера Милея состоялась в Вашингтоне 28 ноября, сообщила пресс-служба Белого дома.

Глава США по нацбезопасности поздравил Милея с победой на выборах. Кроме того, обе стороны пообещали поддерживать тесный контакт в будущем.

«Салливан встретился с Милеем, чтобы обсудить важность продолжения строительства сильных отношений США и Аргентины по экономическим вопросам, совместным приоритетам, подобным инвестициям в технологии и чистую энергию, продвижению прав человека и отстаиванию демократии по всему миру», ― сказано в записи.

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20 ноября стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ помимо закрытия Центробанка страны входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

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