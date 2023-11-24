Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей намерен закрыть Центробанк страны. Информацию об этом 24 ноября подтвердила его пресс-служба.

Как отмечается, закрытие Центрального банка страны входило в обещание предвыборной кампании Милея.

«В связи с распространением ложных слухов мы хотим пояснить, что вопрос закрытия Центрального банка Аргентинской Республики не подлежит обсуждению», — приводит заявление Reuters.

Кроме того, сообщается, что с 10 декабря президентом государственной нефтегазовой компании YPF будет назначен Орасио Марин.

20 ноября стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ помимо закрытия Центробанка страны входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).