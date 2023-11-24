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Избранный президент Аргентины намерен закрыть Центробанк

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Избранный президент Аргентины Хавьер Милей намерен закрыть Центробанк страны. Информацию об этом 24 ноября подтвердила его пресс-служба.

Как отмечается, закрытие Центрального банка страны входило в обещание предвыборной кампании Милея.

«В связи с распространением ложных слухов мы хотим пояснить, что вопрос закрытия Центрального банка Аргентинской Республики не подлежит обсуждению», — приводит заявление Reuters.

Кроме того, сообщается, что с 10 декабря президентом государственной нефтегазовой компании YPF будет назначен Орасио Марин.

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20 ноября стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ помимо закрытия Центробанка страны входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

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