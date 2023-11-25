Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве открылся первый магазин Desport на месте Decathlon
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волгу в Тверской области
Мир
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Мир
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
Мир
Заминированный автомобиль взорвался на КПП на севере Сирии
Мир
В США сообщили о низком боевом духе на Украине
Экономика
«Газпром» 23 ноября установил рекорд суточных поставок газа в Китай
Экономика
Глава Минстроя допустил сохранение льготной ипотеки после 1 июля 2024 года
Мир
FT сообщила об отказе Милея от «долларизации» экономики Аргентины
Происшествия
Строительный кран упал при разборе комплекса «Снежком» в Красногорске
Мир
Захарова сообщила о временной паузе в работе КПП «Рафах» для граждан всех стран
Мир
Новак заявил о положительной динамике по всем направлениям отношений РФ и Турции
Мир
ХАМАС призвало страны мира дать право палестинцам на самоопределение
Политика
В Совфеде оценили признание Киева в срыве переговоров по вине Джонсона

FT сообщила об отказе Милея от «долларизации» экономики Аргентины

FT: новый президент Аргентины Милей отказался от замены песо на доллар
0
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, обещавший в своей предвыборной кампании ликвидировать Центральный банк (ЦБ) страны и заменить национальную валюту на доллар, постепенно отказывается от своих идей. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

Так, он рассказал, что экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

«Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация», — добавил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что Окампо никогда не пойдет в Центробанк реализовывать чужой план, с которым он не согласен.

Аргентине всех Милей: кого страна выбрала президентом
Главой государства стал «экономист с бензопилой», который обещает изменить страну до неузнаваемости

При этом днем ранее пресс-служба Милея сообщила о его намерении закрыть Центробанк страны. Кроме того, в сообщении добавили, что с 10 декабря президентом государственной нефтегазовой компании YPF будет назначен Орасио Марин.

20 ноября стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ, помимо закрытия Центробанка страны, входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023