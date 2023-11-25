FT сообщила об отказе Милея от «долларизации» экономики Аргентины

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, обещавший в своей предвыборной кампании ликвидировать Центральный банк (ЦБ) страны и заменить национальную валюту на доллар, постепенно отказывается от своих идей. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

Так, он рассказал, что экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

«Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация», — добавил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что Окампо никогда не пойдет в Центробанк реализовывать чужой план, с которым он не согласен.

При этом днем ранее пресс-служба Милея сообщила о его намерении закрыть Центробанк страны. Кроме того, в сообщении добавили, что с 10 декабря президентом государственной нефтегазовой компании YPF будет назначен Орасио Марин.

20 ноября стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за него отдали 56% голосов, а за его соперника, кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены. В список его реформ, помимо закрытия Центробанка страны, входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).