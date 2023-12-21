В Буэнос-Айресе прошел протест против политики новых властей Аргентины

В Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем. Об этом 20 декабря сообщила газета El País.

По данным издания, марш был запланирован несколько недель назад. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы, как и ранее, ежегодно, вспомнить о погибших и раненных в ходе протестов против президента Аргентины Фернандо де ла Руа 19–20 декабря 2001 года. Однако после объявления Милеем об экономических реформах жители Аргентины выступили против нового правительства, добавила El País.

Как отмечает CNN, в ходе протестов произошли незначительные столкновения между полицией и участниками акции. Отмечалось, что двое пожилых людей были задержаны за нападение на сотрудников полиции, один из них ранил силовика ножом.

Участники марша перекрыли центральную улицу города. Отмечалось, что протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

Кроме того, стало известно, что в толпе людей некоторые участники марша продавали мороженое прямо напротив выстроившихся силовиков, чтобы подзаработать. Также среди присутствовавших были семьи с маленькими детьми.

Полиция взяла митингующих в кольцо и постепенно его сжимала, вследствие чего образовалась давка. Некоторые люди пострадали. Предположительно, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Силовики позволили людям занять еще одну улицу на пути к президентскому дворцу. Многие протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и бранные слова. Со всех сторон их сопровождала полиция.

Спустя какое-то время участники протестов начали расходиться.

Прошедший антиправительственный марш, собранный социальными организациями спустя десять дней с начала работы нового правительства, стал первым с момента введения жестких мер в отношении проведения митингов. Министр безопасности Патрисия Буллрич 18 декабря заявляла, что со стороны аргентинских властей будет жесткая реакция на блокировку дорог при проведении митингов.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

О победе Хавьера Милея на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ, помимо закрытия Центробанка страны, входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

12 декабря издание Reuters написало, что власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, по данным издания, сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства.

По словам Капуто, план, вероятно, будет болезненным в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения инфляции. Валютный и зерновой рынки страны были заблокированы ранее во вторник, поскольку трейдеры ожидали экономического плана нового правительства. Банки уже ожидали резкую девальвацию, а некоторые снизили курс обмена валюты до 700.