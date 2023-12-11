В партии нового президента Аргентины допустили отказ от вступления в БРИКС

Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея, скорее всего, откажется от идеи стать частью БРИКС с января 2024 года. Об этом «Известиям» сообщила глава регионального отделения либертарианской партии «Свобода наступает» Сильвия Малфеси.

«Идея международных организаций очень хороша, как и сама идея глобализации. Но на мой взгляд, в случае, если одна страна находится в глубоком кризисе, а другая в ситуации экономической стабильности, идея союзничества слишком романтизирована», — считает Малфеси.

Тем не менее, по ее словам, Аргентина не будет полностью разрывать отношения с РФ. Аргентине важно поддерживать хорошие отношения со всеми странами, заявила она.

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Кто вам Милей: Аргентина не станет разрывать отношения с Россией