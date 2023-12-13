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Власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом

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Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
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Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто сообщил, что правительство девальвирует официальный курс песо более чем на 50% — до 800 за $1, сократит энергетические субсидии, отменит тендеры на общественные работы и сократит размер правительства. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает издание Reuters.

По словам Капуто, план, вероятно, будет болезненным в краткосрочной перспективе, но он необходим для сокращения бюджетного дефицита и снижения инфляции.

«Цель состоит в том, чтобы просто избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло», — сказал он в обращении.

Валютный и зерновой рынки страны были заблокированы ранее во вторник, поскольку трейдеры ожидали экономического плана нового правительства. Банки уже ожидали резкую девальвацию, а некоторые снизили курс обмена валюты до 700.

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Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

О победе Хавьера Милея на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ, помимо закрытия Центробанка страны, входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.

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