Врач назвала алкогольные коктейли наиболее вредными для печени

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова предупредила, что коктейли являются наиболее вредными для печени алкогольными напитками.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 20 декабря, специалист указала на то, что любой алкоголь является ядом, который напрямую повреждает гепатоциты (клетки печени). В результате он может спровоцировать фиброз, что постепенно может привести к развитию цирроза печени.

К самым опасным специалист отнесла коктейли, шампанское и сладкие ликеры, пишет сайт kp.ru.

В алкогольных коктейлях содержится много сахара, разных химических консервантов и вредных красителей, отмечает телеканал «360». Сахар откладывается в печени в виде жира и приводит к развитию стеатоза.

Врач отметила, что колоссальное количество газа в шампанском быстро вызывает опьянение и провоцирует процессы гниения в кишечнике.

Также к самым опасным алкогольным напиткам Ломова отнесла ликер, потому что в нем содержится много сахара и спирта. Подобными напитками, по ее словам, легко злоупотреблять из-за приятного вкуса, что лишь усиливает вред от их потребления, пишет сайт aif.ru.

Между тем Ломова отметила, что в разумных пределах некоторые алкогольные напитки могут быть безопасны для печени. Например, бокал красного сухого вина, уточняет RT. Врач пояснила, что хорошем красном и белом вине содержится ресвератрол и другие антиоксидантные вещества, которые защищают клетки от вредного воздействия. В минимальных дозах, по ее словам, не принесут вреда водка и коньяк, а вот пиво может усугубить проблемы со здоровьем.

Ранее 20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова посоветовала в Новый год не закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. По ее словам, употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний ЖКТ.

16 декабря врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что употребление спиртных напитков может привести к набору лишнего веса. Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе. По ее словам, в этом плане наиболее нейтральны сухие и полусухие вина. Но необходимо помнить, что и самое незначительное количество алкоголя вредит организму, отмечает телеканал «Звезда».

В мае врач-гепатолог Алексей Буеверов рассказал, что сладкие алкогольные напитки, в том числе полусладкие и сладкие вина, большинство крепленых вин и коктейли являются самыми вредными из всех видов алкоголя. Все дело в большом количестве сахаров в них, которые в сочетании с этанолом представляют особую опасность для печени, сообщает ИА «Регнум».