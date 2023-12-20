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Диетолог назвала самые вредные сочетания блюд на новогоднем столе

Диетолог Чижикова рекомендовала в Новый год не закусывать алкоголь жирной пищей
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. Об этом врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала в среду, 20 декабря.

Специалист обратила внимание на то, что в науке не существует понятия несочетаемых продуктов, поскольку блюда, которые одним кажутся странными, могут быть традиционными в других кухнях мира. При этом есть общие рекомендации по сбалансированному питанию.

«Определенные сочетания могут быть менее предпочтительны для кого-то персонально, но не запрещены для всех. Так что строгих запретов на какие-либо продукты в современной диетологии нет», — подчеркнула Чижикова в беседе с Lenta.Ru.

Врач призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний.

Чижикова также отметила, что употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это может привести к серьезным проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем и печенью, поэтому лучше отказаться от закусывания алкоголя жирной едой вроде салатов с майонезом, бутербродов с икрой или сладких десертов.

Также специалист рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.

Диетолог также рекомендовала не смешивать разные виды алкоголя, так как это усиливает его негативное воздействие на организм. Также можно разбавлять вино и шампанское кубиками льда, таким образом в организм попадет меньше алкоголя, заключила она.

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В свою очередь врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова перечислила алкогольные напитки, которые наносят наибольший вред печени. В коктейлях содержится много сахара, различных химических консервантов и вредных красителей, поэтому они наиболее опасны для печени, передает RT.

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, руководитель клиники эндокринологии Ирина Петрова рассказала, что обильные празднества и большие новогодние застолья негативно влияют на здоровье и внешний вид.

Заблаговременное начало празднования Нового года, обильное потребление пищи и алкоголя, а также недостаток сна из-за вечеринок могут негативно отразиться на здоровье и внешнем виде. В первую очередь речь идет о печени, которая влияет на состояние кожи. Например, у людей, страдающих от акне, увеличивается количество высыпаний. Также появляется риск возникновения новых морщин и преждевременного старения, сообщает телеканал «360».

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