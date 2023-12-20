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Врач рассказала о влиянии новогодних застолий на кожу и иммунитет

Врач Петрова рассказала, как застолья влияют на здоровье и внешний вид
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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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Обильные празднества и большие новогодние застолья негативно влияют на здоровье и внешний вид. Об опасностях обильных празднований 20 декабря в беседе радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, руководитель клиники эндокринологии Ирина Петрова.

Заблаговременное начало празднования Нового года, обильное потребление пищи и алкоголя, а также недостаток сна из-за вечеринок могут негативно отразиться на здоровье и внешнем виде. В первую очередь речь идет о печени, которая влияет на состояние кожи. Например, у людей, страдающих от акне, увеличивается количество высыпаний. Также появляется риск возникновения новых морщин и преждевременного старения.

«Очень часто как раз после новогодних праздников человек смотрит на себя в зеркало и видит, что почему-то появились мешки под глазами, уголки губ опустились, появились брыли, кожа стала не такая эластичная», — пояснила Петрова.

По словам специалиста, пара недель празднования может привести к таким изменениям, на которые потребовались бы годы нормальной жизни. К примеру, худеющие люди могут не только вернуть сброшенный вес, но и заработать целлюлит.

Помимо этого, может быть нанесен серьезный удар по иммунной системе человека.

«Обостряются хронические заболевания, которые, допустим, до этого были в ремиссии. Особенно может пострадать гормональная система», — уточняет диетолог.

Однако избежать негативных последствий просто: достаточно вернуться к привычному потреблению пищи после новогодней ночи, а также заняться физической активностью, чтобы позволить организму восстановиться.

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Ранее, 15 декабря, диетолог призвала соблюдать умеренность за новогодним столом, чтобы не навредить здоровью. Специалист рассказала, что допустимая норма салатов в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола, возраста человека, а также ряда заболеваний, которые могут быть у него. Если в меню есть салаты и закуски с майонезом, то лучше ограничиться парой ложек, попробовать их «чисто символически». Салатов из овощей или зелени можно съесть побольше, они низкокалорийные.

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