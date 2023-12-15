Диетолог призвала соблюдать умеренность за новогодним столом

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по употреблению новогодних салатов, чтобы не навредить здоровью.

В беседе с RT 14 декабря специалист рассказала, что допустимая норма салатов в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола, возраста человека, а также ряда заболеваний, которые могут быть у него. Если в меню есть салаты и закуски с майонезом, то лучше ограничиться парой ложек, попробовать их «чисто символически». Салатов из овощей или зелени может съесть побольше, они низкокалорийные.

Соломатина также рассказала, как сделать полезнее селедку под шубой: можно взять морковь и свеклу, добавить немного рыбы, заправить йогуртом или нежирной сметаной вместо майонеза.

В оливье, по словам диетолога, можно использовать нежирное мясо или куриную грудку, заправить нежирной сметаной или йогуртом, отмечает телеканал «Звезда». Таким образом количество соли и жиров будет значительно снижено. Туда также можно положить поменьше желтка и больше белка, вместо картофеля добавить яблоко, сельдерей или топинамбур. Тогда можно съесть такого салата больше даже людям, у которых имеются проблемы со здоровьем.

14 декабря эксперт Юрий Юдич рассказал Life.ru, что салат оливье лучше всего сочетается с белыми винами хорошей кислотности. Селедку под шубой лучше сочетать с каким-то крепким напитком или пивом.

13 декабря врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как быстро похудеть к Новому году. По ее словам, самый простой способ быстро скинуть вес — полностью отказаться от простых углеводов, включая все разновидности хлеба (в том числе цельнозерновой, ржаной, на закваске), любые сладости, десерты, изделия из муки высшего сорта (конфеты, торты, выпечка, блины).

12 декабря опрос исследовательской платформы «Кукушка» показал, что 90% россиян готовят традиционный салат оливье самостоятельно, пишет сайт kp.ru.

Также 12 декабря эксперты онлайн-сервиса «СберМаркет» и медицинская компания «СберЗдоровье» перечислили блюда для полезного новогоднего застолья. В топ-5 вошли салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой, запеченный лосось, фруктовый салат с греческим йогуртом, а также холодец и винегрет. Как отмечает НСН, в запеченном лососе много белка, который легко усваивается, и незаменимых жирных омега-3 кислот. Салат с рукколой — источник фолиевой кислоты, способствующей нормализации сна и настроения, а также снижающей риск развития онкологических заболеваний.