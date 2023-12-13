Диетолог рассказала о способах быстро сбросить вес к Новому году

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 13 декабря рассказала «Известиям», как быстро похудеть к Новому году.

«До главной ночи в году остается чуть более двух недель. Еще не поздно сделать то, на что всегда не хватало времени, например сбросить лишние 2–3 кг. Главное — делать это правильно, без экстремальных диет и голодания», — заявила специалист.

По словам Мещеряковой, самый простой способ быстро скинуть вес — полностью отказаться от простых углеводов, включая все разновидности хлеба (в том числе, цельнозерновой, ржаной, на закваске), любые сладости, десерты, изделия из муки высшего сорта (конфеты, торты, выпечка, блины).

«Также стоит сократить количество жиров в меню, особенно если они присутствуют в избыточном количестве. Исключите жирное мясо (свинину, утку, баранину), сало, жирные виды сметаны и даже сливочное масло в большом количестве (не более 5 г в день)», — сказала она.

Врач рекомендовала пить больше воды (лучший результат дает теплая или горячая вода). При экспресс-снижении веса рекомендуется выпивать не менее 1,5–2 л в день, уточнила она.

«Это позволит поддержать высокий метаболизм и улучшить процессы пищеварения, усвоения и выведения. С водой пища лучше усваивается, а значит, и насыщение будет идти при ее меньших объемах. 2 л воды в день позволят снизить суточную калорийность на 20–25% от базовой потребности», — объяснила эксперт.

Быстро скинуть пару лишних килограммов также помогут разгрузочные дни, которые рекомендуется устраивать раз в неделю, добавила собеседница издания.

«Это могут быть как дни на легких овощных супах, так и на кефире или соках. Нежелательно устраивать разгрузочные дни на фруктах, потому что это может вызвать непредсказуемую реакцию желудка и кишечника. Также хорошо работают детокс-программы на три-пять дней, которые позволят избавиться от лишней жидкости и привыкнуть к самодисциплине. Хороший результат может дать интервальное питание, когда вы исключаете прием любой пищи в определенный период времени, например с 18 вечера до 8 утра: это позволяет чувствовать себя комфортно и не переедать. Как дополнение ко всему можно подключить лимфодренажный массаж и посещение сауны», — сказала она.

Специалист отметила, что при попытках быстро сбросить вес нежелательно, а порой даже опасно прибегать к полному отказу от пищи или бесконтрольному применению медикаментозных средств. Тренировки «до седьмого пота» в сочетании с сильным ограничением калорийности питания также ничего хорошего не принесут, подчеркнула она.

«Всё это может иметь неблагоприятные последствия, такие как постоянная слабость, нарушение эмоционального состояния (неустойчивые эмоции, апатия), обострение хронических заболеваний, гастрит, нарушение пищеварения (вздутие, брожение, боли). Стоит также отметить, что и избыточная физическая нагрузка в большинстве случае не даст мгновенного результата. Кубики пресса не появятся после одной-двух изнурительных тренировок. Помните, что снижение веса не должно быть экстремальным — в большинстве случаев это не приводит к желаемому эффекту, но может существенно испортить настроение и отбить желание идти к цели, а в худшем случае нанести ущерб вашему здоровью», — заключила Мещерякова.

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