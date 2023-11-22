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Нарколог дал советы о защите поджелудочной во время застолья

Врач Шуров: во время застолья стоит отказаться от сочетания жирной пищи и алкоголя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, как можно минимизировать ущерб для организма во время застолья с алкоголем.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 21 ноября, специалист призвал вовсе не употреблять алкоголь, однако для тех, кому этот вариант не подходит, посоветовал не пить алкогольные напитки на голодный желудок, а обязательно сначала подкрепиться, поскольку пища замедляет всасывание алкоголя.

Помимо этого, он посоветовал не пить газированный алкоголь, который «быстро дает по голове» и ускоряет опьянение. Лучше растягивать напиток, не пить его залпом и «не гнаться за алкоголиком в компании», который сыплет тостами и всем подливает.

Кроме того, врач раскритиковал популярный совет есть жирную пищу перед употреблением алкоголя. По его словам, «это будет двойной удар по поджелудочной», потому что сочетание алкоголя и жирной пищи повышает риск острого панкреатита с исходом в панкреонекроз, где смертность составляет 75%.

Помимо этого, Шуров призвал чередовать застолье с активным отдыхом, например, переключаться на танцы.

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Ранее, 25 октября, диетолог Наталья Круглова призвала соблюдать в Новый год принцип «тарелки здорового питания». Она объяснила, что половина пищи должна состоять из овощей и фруктов, четверть — из белков, вторая четверть — из углеводов, пишет RT. Кроме того, в традиционное оливье она посоветовала добавить не колбасу, а отварную курицу. Чтобы снизить калорийность десертов, можно отдать предпочтение фруктовым желе.

30 декабря прошлого года врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что самый основной способ в борьбе с похмельем — это не перебирать с алкоголем. Также можно принять препарат, содержащий янтарную кислоту, а главное, пить как можно больше жидкости.

28 декабря прошлого года врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила, что новогоднее застолье — колоссальная нагрузка на поджелудочную железу. Специалист объяснила, что на фоне пищевой встряски уровень инсулина может подскочить «до небес». А всё, что было съедено и выпито, в том числе алкоголь, уйдет в объем жировой ткани. Врач отметила, что переедание в праздничную ночь может спровоцировать задержку жидкости в организме, общее ощущение тяжести, вздутие, метеоризм и послабление стула. Она посоветовала использовать правило чайной ложки: по одной пробовать каждого блюда понемногу.

За день до этого кондитер Дмитрий Дюран посоветовал во время застолья с осторожностью относиться к маринованным продуктам, так как в состав маринадов, как правило, входит уксус в сочетании с солью, сахаром и специями. Также не стоит увлекаться многокомпонентными блюдами, к примеру, салатами оливье и мимозой, потому что входящие в них ингредиенты неблагоприятно влияют друг на друга в процессе пищеварения. Майонез, по словам специалиста, лучше заменить на йогурт, пишет НСН.

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