Страны Запада переиграли Россию в ситуации, сложившейся на Украине в 2014 году, поскольку использование им агрессивной позиции вынуждало Россию на ответные шаги. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин подчеркнул, что когда возникла проблема Донбасса, Москва изо всех сил пыталась переговорным путем восстановить территориальную целостность Украины на условиях, прописанных в Минских соглашениях. При этом Запад не пошел на их реализацию, а сразу развязал войну.

Российский лидер отметил, что условия Минских соглашений подразумевали безопасность людей, проживавших на территориях Донбасса.

«Мы ничего не делали, но постепенно вынуждены были втянуться, чтобы их всех там не истребили. И Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле они, конечно нас переиграли, а потом и вовсе отказались от Минских соглашений», — сказал он.

Путин также указал на то, что впоследствии западные страны отказались от исполнения соглашений и признались в том, что Минские договоренности были для них завесой, чтобы выстроить украинскую армию и «втащить Украину в НАТО».

10 декабря Путин в разговоре с награжденными Героями России напомнил о заключении Минских соглашений и о том, что РФ стремилась к их выполнению. По словам президента, западные лидеры, в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, публично признались в том, что не собирались придерживаться договоренностей с самого начала.

До этого, 29 ноября, бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье «Сумерки на хуторе» заявил, что в офисе президента Украины есть лица, которые мечтают о новых Минских соглашениях. По его словам, у киевских властей нет четкого плана дальнейших действий, а это разочаровывает украинский народ во власти.

Минские соглашения (Минский протокол) — это документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске. Он предусматривал ряд условий для прекращения огня на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.