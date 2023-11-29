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Сурков заявил о тайных мечтах Украины о Минских соглашениях

Сурков: в офисе президента Украины тайно мечтают о «Минске-3»
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Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин
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В офисе президента Украины есть лица, которые мечтают о новых Минских соглашениях, заявил 29 ноября бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье «Сумерки на хуторе».

«Многие на Банковой тайком мечтают о «Минске-3». Зря. И «Минска-3» не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое», — указал он.

По его словам, у киевских властей нет четкого плана дальнейших действий, а это разочаровывает украинский народ во власти, добавила «Газета.Ru».

«Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства», — подчеркнул Сурков.

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13 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. В результате нежелание поддерживать мирные инициативы РФ со стороны Украины и Запада привело к сегодняшней ситуации, указал он.

29 апреля бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. По ее словам, все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений — был согласован в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины.

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