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Эксперт оценила предложение страховать уход за пожилыми в России

В России предложили страховать уход за пожилыми: мнение эксперта Волковой
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В России предложено ввести систему страхования по сбору денег для ухода за пожилыми и инвалидами. Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова, комментируя «Известиям» 19 декабря такую инициативу, назвала ее интересной и отметила, что предложение направлено на экономическую поддержку людей в пенсионном возрасте, которую они смогут оказать себе сами и заблаговременно.

В статье «Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами» в журнале «Экономическое развитие России» авторы, среди которых есть эксперты Минэкономики, выразили мнение, что систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами можно финансировать за счет добровольного, а в дальнейшем и обязательного страхования.Предполагается, что за счет отчислений будет формироваться страховой фонд. Ставка страхования должна быть низкой — до 0,5%, чтобы не создавать финансового давления на граждан, считают эксперты.

«[Это] интересная инициатива, которая, по сути, позволяет человеку самому позаботиться о рисках потери трудоспособности, потери памяти и т.д. Это про работу с рисками и планирование жизни в пожилом возрасте. Очень здравая инициатива», — сказала Волкова.

Она отметила, что постепенно соотношение работающих россиян и пенсионеров меняется не в пользу первых. По ее словам, если еще в 1976 году соотношение было пять к одному, то в настоящее время полтора-два трудоспособных граждан РФ приходятся на одного пенсионера.

«Данная инициатива направлена на экономическую поддержку людей в пенсионном возрасте, которую они смогут оказать себе сами и заблаговременно. Человек самостоятельно сможет сформировать фонд в виде страховой суммы на оплату соответствующих услуг», — добавила Волкова.

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16 ноября пенсионный фонд СберНПФ сообщил, что, согласно исследованию, критериями качественной жизни на пенсии большинство россиян считают полноценное питание, наличие сбережений и владение собственной недвижимостью. Кроме того, 91% опрошенных граждан назвали важным доступ к современной платной и бесплатной медицине, 88% — возможность проведения культурного досуга с помощью посещения театров, выставок.

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