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Россияне назвали критерии достойной жизни на пенсии

Опрос: самым важным на пенсии россияне считают полноценное питание
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Критериями качественной жизни на пенсии большинство россиян считают полноценное питание, наличие сбережений и владение собственной недвижимостью. С результатами опроса пенсионного фонда СберНПФ на данную тему 16 ноября ознакомились «Известия».

Участники опроса должны были поделиться мнением о наиболее важных благах, которые должны быть доступны для обычной семьи пенсионеров. Полноценное питание, в том числе вне дома, назвали 95% респондентов, долгосрочные сбережения — 93%, а наличие собственной квартиры или дома — 92%.

Еще 91% отметил доступ к современной платной и бесплатной медицине, а 88% — возможность проведения культурного досуга с помощью посещения театров, выставок и чтения книг.

Мнение россиян на тему самых необходимых на пенсии благ в различных регионах отличается, отмечают аналитики. К примеру, на важность собственного жилья указали 99% жителей Омска, Хабаровска и Нижнего Новгорода. В то же время 98% жителей Томска и Воронежа выбрали накопления, а в Махачкале для 99% опрошенных важен доступ к медицинским услугам.

Помимо этого, результаты опроса меняются от года к году. Так, по результатам аналогичного исследования в 2020 году первую строчку рейтинга заняло «собственное жилье», тогда как пункт «полноценное питание» оказался на третьем месте. Наиболее динамичным критерием организаторы опроса назвали долгосрочные сбережения.

«Россияне стали выше оценивать значимость собственных сбережений на пенсию: оценка этого параметра выросла на семь процентных пунктов», — пояснил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его словам, в 2020 году условием достойной жизни на пенсии личный капитал назвали 86% респондентов, а в 2023 году такой выбор сделали уже 93% опрошенных. Среди них — 99% женщин и 85% мужчин.

Для женщин также обязательны полноценное питание (97%), качественная медицина (95%) и собственное жилье (94%). В свою очередь, в рейтинг предпочтений мужчин также вошли полноценное питание (93%), жилье (90%), качественная медицина и культурный досуг (по 88% соответственно).

Исследование проводилось в октябре среди жителей 37 городов России с населением более 500 тыс. человек. Участие в телефонном опросе приняли 15 тыс. человек старше 18 лет.

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Ранее, 11 октября, аналитики СберНПФ и сервисов по управлению личными финансами «Сбера» представили данные, согласно которым зумеры (люди, рожденные после 2000 года) с начала года на треть увеличили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок. На представителей поколения X пришлось 40% индивидуальных пенсионных планов фонда, еще треть договоров (33%) заключили миллениалы.

2 октября опрос сервиса по поиску работы «Работа.ру» и СберНПФ показал, что 45% россиян хотят перед пенсией накопить денег на безбедную старость. Четверть граждан РФ хочет перед пенсией построить дом, а о желании купить квартиру рассказали 24% опрошенных. Желание освоить новое хобби указали 22% россиян.

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