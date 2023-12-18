Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) войск Валерий Залужный заявил о необходимости вернуть мобилизацию в стране в прежние рамки. Его слова 18 декабря приводит издание «Инсайдер UA».

Залужный отметил, что на эффективность мобилизации украинских граждан повлияло увольнение областных военкомов.

«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет», — сказал главком ВСУ.

Ранее в этот день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские власти в рамках мобилизации ограничили выезд мужчин за пределы подконтрольной Киеву части региона. Он отметил, что у оставшихся там мужчин практически не осталось возможности уехать от этого за границу.

Накануне глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о продолжении в стране принудительной мобилизации. В то же время он отметил, что эффективность «насильно мобилизованных украинцев почти нулевая» по причине отсутствия у них мотивации.

В свою очередь Сальдо отметил, что украинские военнослужащие демотивированы, потому что их «под дулом автомата» загнали в армию и отправили участвовать в боевых действиях. Он добавил, что украинцев начали ловить на дискотеках и в спортзалах, а также забирать с учебы.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что на улицах Львова начали «мягкую мобилизацию». Сотрудники военкоматов на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту, но повестки в рамках данной акции не вручают.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.