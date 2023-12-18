Сальдо рассказал о запрете Киева на выезд мужчин из Херсонской области
Власти Украины в рамках мобилизации ограничили выезд мужчин за пределы подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом 18 декабря сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Нет даже возможности уехать сейчас из территории Херсонской области у мужчин, которые там остались. И уехать за границу практически нет возможности: в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть», — рассказал Сальдо в интервью «РИА Новости».
По его словам, к жителям правобережной части приходит осознание, что в Киеве их обманывают, — даже к тем, кто раньше ждал возвращения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указанные лица убедились в этом, увидев мирную жизнь на освобожденных РФ территориях, подчеркнул губернатор.
Накануне глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о продолжении в стране принудительной мобилизации. В то же время он отметил, что эффективность «насильно мобилизованных украинцев почти нулевая» по причине отсутствия у них мотивации.
В свою очередь Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие демотивированы, потому что их «под дулом автомата» загнали в армию и отправили участвовать в боевых действиях. Он добавил, что украинцев начали ловить на дискотеках и в спортзалах, а также забирать с учебы.
До этого, 16 декабря, сообщалось, что на улицах Львова начали «мягкую мобилизацию». Сотрудники военкоматов на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту, но повестки в рамках данной акции не вручают.
14 декабря Сальдо опубликовал видео с пленными ВСУ. Он рассказал, что среди украинских бойцов нарастает недовольство планами руководства киевского режима воевать до последнего украинца. Сами пленные среди прочего заявили, что терпение военнослужащих Украины находится на исходе.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.