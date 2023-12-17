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Буданов заявил о продолжении на Украине принудительной мобилизации

Глава ГУР Украины Буданов: в стране продолжится насильная мобилизация
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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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На Украине продолжится принудительная мобилизация, заявил 17 декабря на дискуссионной панели «2024: Вызовы и перспективы» глава главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов.

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, то КПД их будет почти нулевой», — цитирует его издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас на фронте сложилась именно такая ситуация. Эффективность «насильно мобилизованных украинцев почти нулевая».

Буданов добавил, что зарплата для мобилизованных уже не стоит на первом месте. Глава ГУР подчеркнул, что большинство украинцев кричит, что «Украина — превыше всего», но украинцами себя не ощутили.

«У них нет ощущения, что враг захватил территорию и это моя священная обязанность защищать эту страну. Все болеют за Украину, но все бегут», — заключил Буданов.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что на улицах Львова начали «мягкую мобилизацию». Сотрудники военкоматов на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту, но повестки в рамках данной акции не вручают.

Днем ранее прошел рейд по ресторанам крупных украинских городов. Правоохранители в форме Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже посетили рестораны украинской столицы и Кривого Рога, чтобы раздать повестки посетителям.

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За день до этого представители украинских военкоматов нагрянули в спортивный зал в Одессе. Рейды в спортклубах Украины происходят регулярно.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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