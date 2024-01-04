Печатное расстройство: в РФ переходят на «левые» и б/у картриджи для принтеров

Спрос на оригинальные картриджи для принтеров и многофункциональных устройств в РФ сократился более чем на 30%, говорится в отчете компании-партнера нескольких производителей электроники . В то же время вырос интерес к совместимым расходникам, то есть клонам продукции известных мировых брендов, а также к аксессуарам и услугам по их заправке . Участники рынка и эксперты подтверждают эту динамику — оригинальные картриджи дороги, и, зачастую, их невозможно достать, реплики стоят как минимум вдвое дешевле. Правда, неоригинальный картридж может оказаться нерабочим, а при плохом стечении обстоятельств даже повредить печатающее устройство, предупреждают специалисты.

Пропечатанное слово

За неполный 2023 год (к середине IV квартала) продажи оригинальных картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в РФ сократились более чем на 30% . Об этом свидетельствует данные отчета компании-партнера нескольких производителей электроники. Так, продажи оригинальных расходников для популярных (до начала санкционной кампании) струйных печатающих устройств Brother, Canon и HP сократились, соответственно, на 61%, 37% и 30% , говорится в документе. Спрос на картриджи для лазерных гаджетов уменьшился на 36–74%. Исключение — Canon , продажи «чернильниц» которого практически не изменились за год.

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Тенденция к снижению спроса на оригинальные картриджи действительно есть — их трудно найти, они дорого стоят , подтверждает сотрудник одной из крупных федеральных розничных сетей. В то же время растет интерес к так называемым совместимым расходникам — noname-клонам, как правило китайским , для американских и японских принтеров, сказал он «Известиям».

Данные компании-партнера нескольких производителей электроники это подтверждают. С начала 2023 года до середины IV квартала по сравнению с аналогичным периодом 2022-го реализация таких картриджей выросла на 3–34% в зависимости от бренда и технологии, используемой устройством. Продажи «левых» расходников для HP, к примеру, за год выросли на 55% .

— Картриджи ничем не отличаются от оригинальных — делаются на тех же производственных мощностях тем же персоналом, что и обычные. Просто это неучтенная продукция , которая сбывается без ведома и не под брендом известного вендора, — уверяет один из ее продавцов.

Продажи оригинальных картриджей в сегменте лазерных принтеров действительно падают, а совместимых растут . Главная причина заключается в дороговизне и плохой доступности оригиналов, рассказал «Известиям» директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей.

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— Отчасти процесс подстегивает и отсутствие санкций со стороны вендоров за использование «совместимок» . Раньше это обстоятельство могло стать поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Кроме того, покупатели лишились бонусов, которые мотивировали их использовать только оригиналы , — отметил он.

По его словам, в сегменте струйных принтеров ситуация несколько отличается. В последнее время вендоры массово перешли на системы непрерывной подачи чернил и продажу их в бутылках , что сильно снизило стоимость расходных материалов.

Модные чернильницы

Правда, продажи оригинальных картриджей падают не везде. Например, за 11 месяцев 2023-го на Wildberries количество покупок оригинальных расходников по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 131% , отметили в пресс-службе маркетплейса. Спрос на неоригинальные в натуральном выражении вырос на 62%.

Так или иначе, о дефиците оригинальных картриджей для принтеров и МФУ пользователи, участники рынка и эксперты заговорили еще в начале 2023 года . В частности, тогда с прилавков исчезли «чернильницы» для струйных принтеров Canon. Оригинальные картриджи перестали поставляться в РФ в связи с санкционной кампанией, а полноценный параллельный импорт наладить так и не удалось, сетовали тогда продавцы электроники.

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— Качественные совместимые картриджи могут стоить вдвое дешевле оригинальных, которых зачастую просто нет в продаже. Но такие расходники, как и все реплики, могут сильно различаться , — отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. — Какие-то будут работать безупречно, какие-то не будут работать вообще или даже могут испортить принтер. Чем дешевле совместимый картридж, тем больше шансов нарваться на некачественную продукцию .

По мнению эксперта, рынок таких реплик будет только расти, пока пользователи пытаются перезаправлять оставшиеся оригинальные картриджи . Но этот ресурс не вечен, предупреждает эксперт.

— Вероятно, в следующем году популярность «совместимок» будет расти прежде всего в сегменте недорогих аппаратов, которым доступна монохромная печать формата А4 . Пользователи более высокопроизводительных устройств будут стараться использовать оригиналы. Желание сэкономить здесь может привести к дорогостоящему ремонту, цена которого сведет на нет всю экономию от дешевых совместимых картриджей , — считает Петр Горбей.

Несмотря на риски, связанные с перезаправкой, спрос на эту услугу растет , говорится в отчете компании-партнера нескольких производителей электроники. Интерес к заправочным комплектам для струйных устройств вырос на 16%, для лазерных — на 22% .

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По словам Сергея Половникова, проблему с картриджами и самими принтерами и МФУ может решить экспансия на российский рынок печатных устройств из дружественных стран, в первую очередь из КНР . Производители из Китая повышают качество своих девайсов, при этом нет проблем с расходными материалами, запчастями для них, обновлениями ПО, есть гарантии от производителей , добавил эксперт.

Информации о дефиците принтеров, МФУ, а также расходных материалов в Минпромторг не поступало , сообщили «Известиям» в ведомстве.

— В настоящее время производством принтеров в РФ заняты «Катюша Принт», ГК «Бештау», «Ф-Плюс оборудование и разработки», «Новый Айти Проект», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «ПК Аквариус», «ЛНПО Позитрон» , — перечислили в Минпромторге.