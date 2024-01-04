Печатное расстройство: в РФ переходят на «левые» и б/у картриджи для принтеров
Спрос на оригинальные картриджи для принтеров и многофункциональных устройств в РФ сократился более чем на 30%, говорится в отчете компании-партнера нескольких производителей электроники. В то же время вырос интерес к совместимым расходникам, то есть клонам продукции известных мировых брендов, а также к аксессуарам и услугам по их заправке. Участники рынка и эксперты подтверждают эту динамику — оригинальные картриджи дороги, и, зачастую, их невозможно достать, реплики стоят как минимум вдвое дешевле. Правда, неоригинальный картридж может оказаться нерабочим, а при плохом стечении обстоятельств даже повредить печатающее устройство, предупреждают специалисты.
Пропечатанное слово
За неполный 2023 год (к середине IV квартала) продажи оригинальных картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) в РФ сократились более чем на 30%. Об этом свидетельствует данные отчета компании-партнера нескольких производителей электроники. Так, продажи оригинальных расходников для популярных (до начала санкционной кампании) струйных печатающих устройств Brother, Canon и HP сократились, соответственно, на 61%, 37% и 30%, говорится в документе. Спрос на картриджи для лазерных гаджетов уменьшился на 36–74%. Исключение — Canon, продажи «чернильниц» которого практически не изменились за год.
Тенденция к снижению спроса на оригинальные картриджи действительно есть — их трудно найти, они дорого стоят, подтверждает сотрудник одной из крупных федеральных розничных сетей. В то же время растет интерес к так называемым совместимым расходникам — noname-клонам, как правило китайским, для американских и японских принтеров, сказал он «Известиям».
Данные компании-партнера нескольких производителей электроники это подтверждают. С начала 2023 года до середины IV квартала по сравнению с аналогичным периодом 2022-го реализация таких картриджей выросла на 3–34% в зависимости от бренда и технологии, используемой устройством. Продажи «левых» расходников для HP, к примеру, за год выросли на 55%.
— Картриджи ничем не отличаются от оригинальных — делаются на тех же производственных мощностях тем же персоналом, что и обычные. Просто это неучтенная продукция, которая сбывается без ведома и не под брендом известного вендора, — уверяет один из ее продавцов.
Продажи оригинальных картриджей в сегменте лазерных принтеров действительно падают, а совместимых растут. Главная причина заключается в дороговизне и плохой доступности оригиналов, рассказал «Известиям» директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей.
— Отчасти процесс подстегивает и отсутствие санкций со стороны вендоров за использование «совместимок». Раньше это обстоятельство могло стать поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Кроме того, покупатели лишились бонусов, которые мотивировали их использовать только оригиналы, — отметил он.
По его словам, в сегменте струйных принтеров ситуация несколько отличается. В последнее время вендоры массово перешли на системы непрерывной подачи чернил и продажу их в бутылках, что сильно снизило стоимость расходных материалов.
Модные чернильницы
Правда, продажи оригинальных картриджей падают не везде. Например, за 11 месяцев 2023-го на Wildberries количество покупок оригинальных расходников по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросло на 131%, отметили в пресс-службе маркетплейса. Спрос на неоригинальные в натуральном выражении вырос на 62%.
Так или иначе, о дефиците оригинальных картриджей для принтеров и МФУ пользователи, участники рынка и эксперты заговорили еще в начале 2023 года. В частности, тогда с прилавков исчезли «чернильницы» для струйных принтеров Canon. Оригинальные картриджи перестали поставляться в РФ в связи с санкционной кампанией, а полноценный параллельный импорт наладить так и не удалось, сетовали тогда продавцы электроники.
— Качественные совместимые картриджи могут стоить вдвое дешевле оригинальных, которых зачастую просто нет в продаже. Но такие расходники, как и все реплики, могут сильно различаться, — отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. — Какие-то будут работать безупречно, какие-то не будут работать вообще или даже могут испортить принтер. Чем дешевле совместимый картридж, тем больше шансов нарваться на некачественную продукцию.
По мнению эксперта, рынок таких реплик будет только расти, пока пользователи пытаются перезаправлять оставшиеся оригинальные картриджи. Но этот ресурс не вечен, предупреждает эксперт.
— Вероятно, в следующем году популярность «совместимок» будет расти прежде всего в сегменте недорогих аппаратов, которым доступна монохромная печать формата А4. Пользователи более высокопроизводительных устройств будут стараться использовать оригиналы. Желание сэкономить здесь может привести к дорогостоящему ремонту, цена которого сведет на нет всю экономию от дешевых совместимых картриджей, — считает Петр Горбей.
Несмотря на риски, связанные с перезаправкой, спрос на эту услугу растет, говорится в отчете компании-партнера нескольких производителей электроники. Интерес к заправочным комплектам для струйных устройств вырос на 16%, для лазерных — на 22%.
По словам Сергея Половникова, проблему с картриджами и самими принтерами и МФУ может решить экспансия на российский рынок печатных устройств из дружественных стран, в первую очередь из КНР. Производители из Китая повышают качество своих девайсов, при этом нет проблем с расходными материалами, запчастями для них, обновлениями ПО, есть гарантии от производителей, добавил эксперт.
Информации о дефиците принтеров, МФУ, а также расходных материалов в Минпромторг не поступало, сообщили «Известиям» в ведомстве.
— В настоящее время производством принтеров в РФ заняты «Катюша Принт», ГК «Бештау», «Ф-Плюс оборудование и разработки», «Новый Айти Проект», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «ПК Аквариус», «ЛНПО Позитрон», — перечислили в Минпромторге.
Производственные мощности производителей позволяют покрыть потребность в печатной технике, добавили в ведомстве.