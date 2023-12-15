Орбан заявил о возможностях воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС

У Венгрии будет много возможностей воспрепятствовать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом 15 декабря заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», — сказал он радио Kossuth.

Орбан заявил, что до голосования в парламенте пройдет много времени. Для того, чтобы остановить этот процесс, у венгерского правительства «будет примерно 75 случаев».

Премьер-министр Венгрии также отметил, что к вопросу о выделении финансовой помощи Украине лидеры Евросоюза вернутся на внеочередном саммите в феврале.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Во время обсуждения членства Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из зала и выпить кофе. Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Как пишет газета Politico, голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

До этого, 15 декабря, юрист Карин Беше-Головко оценила поведение Орбана на саммите. Она подчеркнула, что, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, премьер-министр бы не покинул комнату во время голосования. Также это поднимает вопрос легитимности принятого решения.

В этот же день Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

15 декабря в Киеве заявили о подготовке к переговорам о следующем этапе вступления Украины в ЕС, которые состоятся 18 декабря. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что точные сроки переговоров пока неизвестны, однако самое важное решение уже принято.

29 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.