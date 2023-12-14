Washington Post отметила уверенность Путина в ходе «Итогов года»

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря демонстрировал уверенность в себе и в консолидации российского общества, отметила позже в этот день газета The Washington Post.

В частности, журналисты обратили внимание на слова российского лидера о том, что мир в российско-украинском конфликте наступит только после достижения неизменных целей России по денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.

Об уверенности главы государства говорит и его высказывание о неизбежности успеха спецоперации и о том, что победа будет за Россией, отмечают авторы.

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, они продлились чуть больше четырех часов.

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Также в ходе «Итогов года» российский лидер ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.

Всего президенту поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Call-центр продолжал работу и во время мероприятия.