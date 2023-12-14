Реклама
Прямой эфир
Мир
Лидеры ЕС дали добро на переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в сообщество
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Мир
Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Общество
ЦОДД рекомендовал водителям выезжать после 19:00 из-за снегопада в Москве
Экономика
МЭР прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в Шебекино Белгородской области
Общество
Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации в РФ
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Общество
Цены на советские елочные игрушки на «Авито» достигли 10 млн рублей
Экономика
Минфин РФ проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими ведомствами
Мир
Reuters сообщил о блокировании Австрией 12-го пакета санкций ЕС против РФ
Сюжет:

Washington Post отметила уверенность Путина в ходе «Итогов года»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря демонстрировал уверенность в себе и в консолидации российского общества, отметила позже в этот день газета The Washington Post.

В частности, журналисты обратили внимание на слова российского лидера о том, что мир в российско-украинском конфликте наступит только после достижения неизменных целей России по денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.

Об уверенности главы государства говорит и его высказывание о неизбежности успеха спецоперации и о том, что победа будет за Россией, отмечают авторы.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, они продлились чуть больше четырех часов.

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Также в ходе «Итогов года» российский лидер ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.

Всего президенту поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Call-центр продолжал работу и во время мероприятия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023