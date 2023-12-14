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Путин рассказал, какой совет дал бы себе из прошлого

Путин о совете себе из прошлого: предостерег бы от доверчивости Западу
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Фото: ТАСС/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин рассказал, что предостерег бы себя от избыточной наивности и доверчивости Западу. Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Что бы сказал [себе]? Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, что бы он сказал себе «образца 2000 года», если бы была такая возможность.

Глава государства добавил, что предостерег бы себя «от наивности и избыточной доверчивости в отношении <...> так называемых партнеров» России.

«По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России», — сказал Путин.

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10 декабря Путин заявил, что Запад пытается раздавить Россию, но у них это никогда не получится. Путин напомнил о заключении Минских соглашений и о том, что Россия стремилась к их выполнению. Однако западные лидеры, в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, публично признались в отсутствии намерений придерживаться договоренностей с самого начала.

В июне российский лидер также заявлял, что Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. По словам президента, Россия пыталась девять лет поспособствовать защите мирных граждан в Донбассе.

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