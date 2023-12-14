В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США

Уровень инфляции в Соединенных Штатах по-прежнему остается на высоком уровне, заявил 13 декабря на пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

«Уровень инфляции в США всё еще слишком высок, ее снижение на постоянной основе не гарантировано», ― сказал глава регулятора в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем Пауэлл отметил, что уровень инфляции в США находится не на таком критическом уровне, как за два и три месяца до того, говорится в материале Bloomberg. Кроме того, глава регулятора сообщил о пройденном пике нехватки рабочей силы в стране.

Тем не менее в США сохраняется тренд на снижение реальных доходов населения.

«Уровень зарплат постепенно снижается, но находится немного выше уровня, соответствующего инфляции в 2%», ― заявил Пауэлл.

Несмотря на это, спикер выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году.

В этот же день стало известно, что ФРС по итогам двухдневного заседания сохранила без изменений учетную ставку на уровне, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно отчету, ФРС не оставляет планов по возвращению инфляции в США к целевым 2%. Кроме того, в Федеральной резервной системе готовы вносить коррективы в свою политику в случае рисков в достижении этой цели.

Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в США составит 2,4%. До этого аналитики называли уровень в 2,5% к указанному моменту. Вместе с тем прогнозная ставка к концу следующего года, сказано в документе, находится на уровне 4,6% вместо прежних 5,1%.

Ранее, 1 ноября, ФРС оставила без изменений максимальную с 2001 года учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых.

8 октября в США гособлигации обвалились до 16-летнего минимума, в попытках сбить инфляцию ФРС довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года.

За несколько дней до того, 4 октября, агентство Bloomberg сообщило, что ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%. При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения.

В тот день также сообщалось, что госдолг Вашингтона достиг рекордных $33,4 трлн. Его резкое повышение связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года. В основном увеличение произошло из-за обязательств американского правительства перед подотчетными ему органами власти, на них приходятся $266 млрд. Остальные $9 млрд — перед бизнесом, физическими лицами и остальным миром.