Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США
Политика
Песков назвал неправдой заявление Зеленского об отсутствии у ВС РФ успехов на поле боя
Мир
Аэропорт Женевы закрыли из-за происшествия на взлетно-посадочной полосе
Мир
В парламенте Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО
Общество
Главную елку России доставили в Кремль
Политика
Песков рассказал о подготовке Путина к важным мероприятиям
Мир
ЕК согласилась перечислить Венгрии €10 млрд
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Туризм
В Кении заявили о планах отменить визовый режим для туристов с 2024 года
Мир
В США заявили о провале политики Байдена из-за событий на Ближнем Востоке
Мир
В парламенте Словакии заявили о намерении нормализовать отношения с РФ
Мир
Еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
Общество
Обвиняемая в теракте Трепова подставила непричастную к делу петербурженку
Мир
CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров
Экономика
Силуанов заявил о неиспользовании курсов валют для пополнения бюджета

В ФРС заявили о сохраняющемся высоком уровне инфляции в США

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paul Hennessy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень инфляции в Соединенных Штатах по-прежнему остается на высоком уровне, заявил 13 декабря на пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

«Уровень инфляции в США всё еще слишком высок, ее снижение на постоянной основе не гарантировано», ― сказал глава регулятора в ходе пресс-конференции.

Вместе с тем Пауэлл отметил, что уровень инфляции в США находится не на таком критическом уровне, как за два и три месяца до того, говорится в материале Bloomberg. Кроме того, глава регулятора сообщил о пройденном пике нехватки рабочей силы в стране.

Тем не менее в США сохраняется тренд на снижение реальных доходов населения.

«Уровень зарплат постепенно снижается, но находится немного выше уровня, соответствующего инфляции в 2%», ― заявил Пауэлл.

Несмотря на это, спикер выразил опасения о вероятности столкновения экономики США с рецессией в 2024 году.

В этот же день стало известно, что ФРС по итогам двухдневного заседания сохранила без изменений учетную ставку на уровне, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно отчету, ФРС не оставляет планов по возвращению инфляции в США к целевым 2%. Кроме того, в Федеральной резервной системе готовы вносить коррективы в свою политику в случае рисков в достижении этой цели.

Прогноз ФРС гласит, что к концу 2024 года уровень инфляции в США составит 2,4%. До этого аналитики называли уровень в 2,5% к указанному моменту. Вместе с тем прогнозная ставка к концу следующего года, сказано в документе, находится на уровне 4,6% вместо прежних 5,1%.

Инфляция в США в 2023 году — последние данные, прогнозы

Ранее, 1 ноября, ФРС оставила без изменений максимальную с 2001 года учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых.

8 октября в США гособлигации обвалились до 16-летнего минимума, в попытках сбить инфляцию ФРС довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года.

За несколько дней до того, 4 октября, агентство Bloomberg сообщило, что ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%. При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения.

В тот день также сообщалось, что госдолг Вашингтона достиг рекордных $33,4 трлн. Его резкое повышение связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года. В основном увеличение произошло из-за обязательств американского правительства перед подотчетными ему органами власти, на них приходятся $266 млрд. Остальные $9 млрд — перед бизнесом, физическими лицами и остальным миром.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023