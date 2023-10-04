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Ипотечные ставки в США превысили 7,5% впервые за 23 года

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Фото: Global Look Press/dpa/Christina Horsten
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Ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Об этом 4 октября сообщило агентство Bloomberg.

Ставка по 30-летней ипотеке по состоянию на неделю, закончившуюся 29 сентября, выросла на 12 базисных пунктов, до 7,53%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%.

При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения. Агентство считает, что текущий рынок жилья стал одним из самых недоступных в истории США.

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29 сентября глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о признаках перегрева российского рынка ипотечного кредитования. По ее словам, Банк России в данном вопросе беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья.

Ранее, 25 сентября, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что дисконт при покупке вторичного жилья может сделать выгодной покупку вторичного жилья даже при высоких ипотечных ставках.

14 сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. По мнению экспертов, на это могут повлиять удорожание строительных материалов, повышение Центробанком ключевой ставки.

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