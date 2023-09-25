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Названы условия выгодной покупки жилья по высоким ставкам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дисконт при покупке вторичного жилья может сделать выгодной покупку вторичного жилья даже при высоких ипотечных ставках, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Россияне стали более спокойно относиться к росту ипотечных ставок по стандартным программам, и того обвала спроса, который наблюдался раньше при малейшем повышении ставок по кредитам, сейчас уже не наблюдается», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, сейчас при запросе на ипотеку и выборе между более доступными заемными средствами на первичном рынке и готовым жильем россияне оценивают целый ряд факторов.

«Еще пару-тройку лет назад для большинства основным фактором выбора была ставка по кредиту, теперь потенциальные покупатели оценивают будущие затраты на ремонт и аренду жилья, динамику роста цен и сопоставляют всё это с переплатой по кредиту, многие учитывают варианты рефинансирования оформленных кредитов и их досрочное погашение», — продолжает Решетникова.

Сейчас для того, чтобы получить одинаковый ежемесячный платеж при покупке вторичного жилья в ипотеку сроком на 20 лет по ставке 13,9%, стоимость готовой квартиры должна быть на 29% меньше, чем новостройка, приобретаемая по ипотеке и с господдержкой, и на 44% меньше, чем по семейной ипотеке.

«Часть этой разницы нивелируется затратами на будущий ремонт в новой квартире и аренду временного жилья до сдачи дома в эксплуатацию, плюс дисконт при покупке, который сейчас в среднем составляет порядка 4,8–5%, а с учетом того, что в части крупных городов за последние несколько лет средняя стоимость квадратного метра в новостройках обогнала аналогичный показатель на вторичном рынке, выгодные варианты сложно найти и в нынешних условиях», — подытожила эксперт.

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14 сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. По мнению экспертов, на это могут повлиять удорожание строительных материалов, повышение Центробанком ключевой ставки.

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