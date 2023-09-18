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Программа передачи: молодым предложили выдавать «дальневосточную ипотеку»

Поможет ли расширение мер поддержки улучшить демографическую ситуацию в регионе
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Работающих россиян до 36 лет могут включить в программу «Дальневосточная ипотека» под 2%. Возможность ее расширения готов рассмотреть «ДОМ.РФ», говорится в письме госкомпании в Госдуму. Сейчас такие кредиты выдаются молодым семьям или одиноким родителям до 36 лет. Одна из основных целей предложения — это привлечение и удержание молодого населения в регионе, поэтому предложение соответствует концепции программы, считают эксперты.

Расширение параметров

Работающая молодежь, то есть люди до 36 лет, смогут претендовать на «дальневосточную ипотеку» под 2%. Соответствующую инициативу депутатов от фракции «Единая Россия» планирует рассмотреть оператор льготных программ «ДОМ.РФ» при участии Минфина. Об этом говорится в письме главы госкомпании Виталия Мутко в адрес первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. Копия документа есть в распоряжении «Известий». Издание направило запрос в Минфин.

В документе указывается, что одна из основных целей программы — привлечение и удержание молодого населения в ДФО. Сейчас такие кредиты выдаются только молодым семьям или одиноким родителям до 36 лет.

ипотека
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Необходимо расширять меры поддержки населения с предоставлением жилья, — сказала «Известиям» Татьяна Буцкая. — Особенно остро этот вопрос стоит в отдаленных регионах страны, где не очень хорошо обстоят дела с демографической ситуацией. Пока у людей не будет крыши над головой, не будут создаваться и семьи.

По словам управляющего директора «ДОМ.РФ» Светланы Некрасовой, предлагаемые изменения позволят привлечь и закрепить в регионах квалифицированные кадры.

— Инициатива правильная и заслуживает поддержки, — согласен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — Но любое расширение программ льготного ипотечного кредитования обычно приводит к повышению спроса, которое девелоперы используют для увеличения цен на квартиры.

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Чтобы этого избежать, по мнению парламентария, необходимо ограничить покупку жилья по льготной ипотеке только одной квартирой. В таком случае мерой воспользуются те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не инвесторы, пояснил он.

По оценке управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, на реализацию предложения потребуется выделять дополнительно 8–10 млрд рублей ежегодно без учета инфляции.

семья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Улучшение жилищных условий молодежи в подавляющем большинстве случаев сопряжено с необходимостью накопления средств для приобретения жилья, — отметила Светлана Некрасова. — В том числе на первоначальный взнос по ипотеке. Но в силу возраста молодежи зачастую сложно накопить деньги, поэтому поддержка и в этом вопросе будет эффективна.

Ранее на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил увеличить лимиты по «дальневосточной ипотеке» с 6 млн до 9 млн рублей.

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Это необходимая корректировка, поскольку цены на новостройки в крупнейших городах ДФО за последние годы заметно поднялись, сказал «Известиям» руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов. Благодаря увеличению лимита застройщики смогут продавать не только малогабаритные квартиры, но и квартиры для семей с детьми, что положительно скажется на демографии, отметила директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко.

Колоссальный потенциал

Дальний Восток сегодня обладает колоссальным потенциалом развития, сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев. И одним из локомотивов бурного развития в регионе может стать строительство, для которого государство активно создает предпосылки.

новостройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Благодаря «дальневосточной ипотеке» с уникально низкими для России процентными ставками в регионе уже растут объемы строительства жилья, и на местный рынок начинают приходить крупные столичные застройщики и инвесторы, — добавил девелопер.

Предложенное целевое расширение льготной программы позволит повысить доступность жилья для молодежи и при этом не приведет к резкому увеличению затрат бюджета на субсидирование ставок, считает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Молодое поколение будет мотивировано остаться в регионе, приобретя первое жилье или улучшив жилищные условия, полагает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Кроме того, как отметил девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин, расширение «дальневосточной ипотеки» на одиноких молодых людей может привлечь в ДФО и «ипотечных переселенцев».

строители
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поскольку рыночные ставки по ипотеке сейчас достигли 14% годовых, у многих специалистов, особенно из Сибири, может возникнуть идея переехать в крупные города Дальнего Востока, чтобы приобрести жилье фактически в рассрочку, — пояснил он.

Дополнительные инвестиции в «дальневосточную ипотеку» будут эффективны и конвертируются в активное развитие экономики региона, добавил Руслан Сырцов.

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— Мера приведет к увеличению темпов ввода многоквартирных домов в крупнейших промышленных города ДФО и коттеджных поселков в сельской местности, — заявил он.

По мнению Сергея Зайцева, следует рассмотреть подобные целевые программы и для других регионов — с привязкой к потребности в профессиональных кадрах. Ипотека — это эффективный инструмент внутренней миграции для развития территорий, заключил эксперт.

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