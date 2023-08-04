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Дальневосточная ипотека — условия программы в 2023 году

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российское государство устанавливает особые условия по ипотеке для тех, кто хочет приобрести жилье на Дальнем Востоке. С целью улучшения жилищных условий в регионе и развития местной инфраструктуры была запущена программа «Дальневосточная ипотека», по которой россияне могут обзавестись квартирой на льготных условиях. На каких условиях работает особое предложение и кто может им воспользоваться — читайте в материале «Известий».

Что такое дальневосточная ипотека

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в 2019 году. Она предлагает льготный кредит на покупку жилья в любом субъекте Дальневосточного федерального округа. На реализацию программы в 2023–2025 годах выделено около 70 млрд рублей. Действовать она будет до 2030 года.

Дальневосточная ипотека — условия в 2023-м

При льготном кредитовании ставка составляет всего 2%. Программа позволяет приобрести жилье в одном из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа — в Сахалинской, Магаданской, Амурской областях, Хабаровском, Забайкальском, Приморском и Камчатском краях, Якутии, Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Кредит выдается на сумму не более 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 15%. Оплатить его можно средствами маткапитала. Кроме того, в залог при оформлении кредита можно оставить недвижимость в любом другом регионе страны.

Максимальный срок дальневосточной ипотеки — 242 месяца, что составляет более 20 лет.

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Стать заемщиком по программе дальневосточного кредитования можно всего один раз в жизни. Недоступна дальневосточная ипотека и для тех, кто выступил созаемщиком или поручителем.

Кто может взять дальневосточную ипотеку в 2023 году

Купить жилье по программе «Дальневосточная ипотека» могут только граждане РФ. Заем на льготных условиях доступен следующим категориям населения:

  • молодые супружеские пары не старше 35 лет;
  • родители-одиночки не старше 35 лет с детьми в возрасте до 19 лет;
  • участники программы «Дальневосточный гектар»;
  • участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток;
  • медики и сотрудники образовательных учреждений;
  • вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, проживающие на территории ДФО.
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Еще одно условие реализации программы — после приобретения жилья гражданин должен оформить регистрацию на территории Дальневосточного региона. На это отводится девять месяцев со дня покупки. Кроме того, регистрация должна оставаться действительной в течение как минимум пяти лет, иначе процент по ипотеке могут повысить.

При этом финансовые организации, выдающие заем, могут предъявлять к клиентам дополнительные требования по возрасту, уровню дохода и другим критериям.

Что можно приобрести по дальневосточной ипотеке в 2023 году

Кредит можно оформить не только на покупку, но и на строительство жилья — самостоятельно или с подрядчиком.

Купить по дальневосточной ипотеке можно следующие виды недвижимости:

  • квартиру в новостройке у застройщика;
  • частный жилой дом у застройщика по договору долевого участия;
  • частный жилой дом по договору купли-продажи у первых собственников;
  • квартиру или дом на вторичном рынке на сельских территориях ДФО или в моногородах в ДФО;
  • квартиру или дом на вторичном рынке в Магаданской области или в Чукотском автономном округе.
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При этом для участников программы «Дальневосточный гектар» доступно только строительство недвижимости.

Какие банки выдают дальневосточную ипотеку в 2023 году

В рамках программы «Дальневосточная ипотека» кредиты выдают 18 российских банков: ДОМ.РФ, ВТБ, Сбербанк, «Восточный», Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Дальневосточный банк, «Долинск», Совкомбанк, Газпромбанк, Примсоцбанк, Новикомбанк, Севергазбанк, Алмазэргиэнбанк, Всероссийский банк развития регионов, Азиатско-Тихоокеанский банк, Росбанк.

Налоговый вычет по дальневосточной ипотеке в 2023 году

Как и в случае с обычной ипотекой, получатели займа по льготной программе могут оформить налоговые вычеты. Причем получить обратно часть средств можно как за основную сумму сделки (до 260 тыс. рублей), так и за уплаченные проценты (до 390 тыс. рублей).

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