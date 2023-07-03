Районные коэффициенты в 2023 году — кому положены, в каких регионах платят

На обширной территории России многим жителям приходится работать в суровых климатических условиях. Кроме того, сама трудовая деятельность некоторых сотрудников предполагает большие траты и физические трудности. С учетом этих факторов власти некоторых регионов вводят районные надбавки, призванные компенсировать неудобства работникам. Где действуют районные коэффициенты и кому они положены — читайте в материале «Известий».

Районные коэффициенты в 2023 году — что это, где платят

Районные коэффициенты устанавливаются в тех регионах России, где сохраняются суровые климатические условия. Это территории Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

На территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях также действуют северные надбавки. Они отличаются от районных коэффициентов тем, что первый показатель растет в зависимости от стажа, а второй остается неизменным и определяется конкретной территорией и ее климатическими условиями. Подробнее о том, как начисляются северные надбавки, читайте в материале «Известий».

Районные коэффициенты в 2023 году — кому положены

Коэффициенты распространяются на всех сотрудников, работающих по трудовому договору вне зависимости от того, оформлены они на полную ставку или по совместительству. Трудовой стаж работника и форма организации не оказывают влияния на назначение надбавки. Не имеет значения и то, где находится головной офис компании, — решающим фактором остается место работы самого сотрудника.

Районные коэффициенты в 2023 году — как начисляются

В зависимости от тяжести климатических условий размер надбавки варьируется в разных районах и даже населенных пунктах — от 1,1 до 2. В некоторых регионах коэффициенты разнятся в зависимости от вида деятельности работника.

Индексации подлежат не только заработные платы, но и многие социальные выплаты и показатели. Так, районный коэффициент распространяется и на величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) и всех сопряженных с ним выплат. Увеличиваются и все надбавки к окладу — премии, компенсации, назначения за выслугу лет и другие.

При этом районные коэффициенты не влияют на:

отпускные и другие выплаты, основанные на среднем заработке, поскольку коэффициент уже принят в расчет;

единоразовые поощрения от работодателя;

компенсации для возмещения затрат, связанных с выполнением трудовых обязанностей;

командировочные, если сотрудник отправляется в местность, где не действует районный коэффициент;

матпомощь;

северные надбавки.

Помимо районных коэффициентов, граждане РФ, работающие в сложных климатических условиях, могут претендовать на увеличенный период отпуска. О том, сколько дней отпуска положено разным категориям работников, читайте в материале «Известий».