Северные надбавки в 2023 году — кому положены, в каких регионах платят

Жители некоторых регионов России получают вместе с зарплатой и социальными пособиями надбавку, известную как северная. Эти средства выплачиваются сотрудникам, которые вынуждены работать в особо тяжелых климатических условиях. В каких регионах действуют северные надбавки и кому они положены — читайте в материале «Известий».

Северная надбавка в 2023 году — что это

Впервые региональные надбавки были введены еще в Советском Союзе. Этот шаг был нацелен на стимулирование и развитие трудовой деятельности на территории регионов с суровым климатом. Надбавки вводятся в виде коэффициентов, повышающих зарплаты и социальные выплаты.

При этом надбавки не распространяются на ряд выплат:

отпускные и иные выплаты, размер которых определяется на основе среднего заработка, поскольку он формируется уже с учетом надбавок;

единовременную выплату по выслуге лет;

вознаграждения по итогам трудовой деятельности за год;

материальную помощь, выплаченную работодателем;

разовые поощрительные выплаты.

Северные надбавки в 2023 году — в каких регионах

Северные надбавки начисляются в следующих районах: регионы Крайнего Севера, прочие местности Крайнего Севера, районы, приравненные к районам Крайнего Севера, районы с особенностями климата.

В список попадает вся территория Республики Саха (Якутия), Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская и Мурманская области и Камчатский край. Кроме того, надбавки положены жителям отдельных городов и районов республик Коми, Тува, Алтай, Карелия, Бурятия, Коми; Красноярского, Забайкальского, Пермского, Хабаровского, Приморского краев; Томской, Сахалинской, Амурской, Иркутской, Архангельской, Тюменской областей.

Северные надбавки 2023 — кому положены

Правом на северные надбавки обладают:

граждане, которые трудятся на Крайнем Севере постоянно, на основном месте работы;

совместители, даже если их основная работа проходит вне Северного региона;

работающие на севере вахтовым методом;

фрилансеры и дистанционщики, если они прописаны и фактически проживают на севере или в равнозначных регионах;

иностранные граждане, работающие на указанных территориях.

При этом некоторые категории работников не получают северные надбавки, в том числе индивидуальные предприниматели, работающие по договорам ГПХ, сотрудники, командированные в северные районы, а также осужденные к исправительным работам.

Северные надбавки 2023 — как рассчитать

На размер коэффициентов влияют четыре фактора: стаж работы на Севере, длительность проживания человека на Севере, возраст сотрудника и территории, на которой работает человек.

Для суммы надбавки установлены минимальные и максимальные значения — от 10 до 100% от суммы выплаты.

В регионах Крайнего Севера 10% добавляются спустя каждые полгода работы, а в местностях, приравненных к ним, — через год с начала трудовой деятельности.

В отношении сотрудников в возрасте до 30 лет, проживших на северной территории больше года, применяется ускоренный порядок накопления.

В стаж работника включаются переподготовка или повышение квалификации сроком до полугода, даже если она проводилась за пределами субъекта, производственная практика на северных территориях, прохождение военных сборов, альтернативная гражданская служба, госслужба и время, затраченное вахтовиками на дорогу до места работы и обратно.

В случае, если заработная плата была рассчитана без учета надбавок, работодатель может понести административную ответственность в виде штрафа, а сам сотрудник вправе обратиться в суд. Если нарушения трудового законодательства были зафиксированы повторно, работодателю грозит удвоенный штраф, а сама компания может быть дисквалифицирована на три года.

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