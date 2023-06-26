Выплаты за долгий брак — кто может получить и как оформить

Круглая дата совместной жизни — это не только праздник для супругов, но и повод для получения выплат от государства. Власти некоторых регионов делают первый «подарок» в виде матпомощи мужу и жене на золотую свадьбу, а затем 10 десять лет. Кто имеет право на меры материальной поддержки и как получить выплату — читайте в материале «Известий».

Кому положена выплата за долгий брак в 2023 году

Для того чтобы получить денежную выплату от государства, супруги должны прожить вместе не менее 50 лет. На так называемую серебряную свадьбу, 25 лет брака, матпомощь не положена, как и на другие даты, предшествующие 50-летнему юбилею.

Оба супруга должны быть гражданами РФ. Выплата полагается семейным парам, которые прожили в браке 50, 60, 70 лет. Срок отсчитывается с даты последней регистрации брака. При наличии нескольких периодов брака между супругами срок не суммируется.

Речь идет о зарегистрированном в ЗАГСе браке — за сожительство без официального закрепления семьи выплаты не полагаются.

Также оба супруга должны проживать в регионе, где предусмотрена соответствующая выплата.

Регионы устанавливают разные условия получения выплаты. Например, в Москве подать заявление на выплату можно спустя много лет после юбилея — начиная с 2007 года. А в Санкт-Петербурге действует ограничение: заявление нужно подать в течение трех лет после наступления знаменательной даты.

Размер выплаты за долгий брак в 2023 году

Субъект самостоятельно определяет размер выплаты супругам к юбилею. В Санкт-Петербурге, например, муж и жена получают 50 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни, 60 тыс. рублей за 60 лет и 70 тыс. за 70 лет.

В Москве размер матпомощи менялся, сейчас он определяется годом, на который пришлась дата юбилея. Так, супругам, чей юбилей был в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2009 года положено 5 тыс. рублей за 50 лет в браке, 6 тыс. рублей за 55 лет, 7 тыс. рублей за 60 лет, 8 тыс. рублей за 65 лет и 9 тыс. рублей за 70 и более лет.

С 1 января 2023 года размер выплаты составляет 25 250 рублей для юбиляров, отметивших 50-летие, 31 652 рубля для 55 и 60 лет в браке, 37 873 рубля для тех, кто прожил вместе 65 или 70 лет.

В некоторых регионах выплата и вовсе не предусмотрена. Подробную информацию необходимо уточнять на сайтах региональных администраций и органов соцзащиты населения.

Как получить выплату за долгий брак в 2023 году

Граждане, претендующие на выплату, должны позаботиться о ее получении самостоятельно. Для этого необходимо лично или с помощью законного представителя обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или в отдел социальной защиты населения. Кроме того, услугу можно получить и через портал госуслуг в некоторых регионах.

От юбиляров понадобятся:

паспорта;

свидетельство о заключении брака;

заявление на выплату;

банковские реквизиты;

документы, подтверждающие место жительства.

Срок выполнения услуги, как правило, составляет около 10 рабочих дней.

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