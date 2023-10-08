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СМИ сообщили об обвале гособлигаций США до 16-летнего минимума

Стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В США государственные облигации обвалились до 16-летнего минимума, в попытках сбить инфляцию американская Федеральная резервная система довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

«Обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом способствовала резкой распродаже, которая подтолкнула стоимость казначейских бумаг к 16-летнему минимуму», — отметило Reuters.

В свою очередь, доцент кафедры экономики РАНХиГС Артем Голубев сказал, что доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до пяти процентов, что привело к снижению стоимости бумаг.

«Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются», — объяснил он «РИА Новости».

Кроме того, член комитета «Деловой России» по торговле Олег Воробьев отметил в беседе с агентством, что в связи с этими событиями произошел подрыв доверия к гособлигациям Соединенных Штатов.

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Ранее, 4 октября, агентство Bloomberg сообщило, что ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%. При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения.

В тот день также сообщалось, что госдолг Вашингтона достиг рекордных $33,4 трлн. Его резкое повышение связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года. В основном увеличение произошло из-за обязательств американского правительства перед подотчетными ему органами власти, на них приходится $266 млрд. Остальные $9 млрд — перед бизнесом, физическими лицами и остальным миром.

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