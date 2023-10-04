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Госдолг США достиг рекордных $33,4 трлн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственный долг США вырос за сутки на $275 млрд, сообщает 4 октября РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов Соединенных Штатов. Указанная сумма на 3% больше всего российского госдолга, отмечает агентство.

На данный момент совокупный государственный долг США составляет $33,442 трлн, обновив тем самым очередной рекорд. Резкое повышение задолженности США связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года.

В основном увеличение связано с обязательствами американского правительства перед подотчетными ему органами власти, на них приходится $266 млрд. Остальные $9 млрд относятся к обязательствам перед бизнесом, физическими лицами и остальным миром.

При этом $267,3 млрд (25,6 трлн рублей) составлял на 1 сентября весь российский госдолг, который за 2023 год сократился в долларовом выражении на $57,1 млрд, однако в рублевом вырос на 2,8 трлн рублей.

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Предыдущего рекорда в $33 трлн американский госдолг достиг 19 сентября, сообщалось в отчете министерства финансов США. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о повышении потолка государственного долга для избежания в стране дефолта.

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