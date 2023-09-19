Госдолг США достиг рекордных $33 трлн

Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории достиг рекордного показателя в $33 трлн, о чем 19 сентября сообщает отчет министерства финансов США.

По данным финансового ведомства, так называемый совокупный госдолг государства по состоянию на 18 сентября составляет $33,04 трлн. Для сравнения: 16 июня эта сумма составляла $32 трлн.

В январе текущего года США превысили законодательно установленный уровень госдолга в $31,4 трлн.

3 июня американский лидер подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает его со 2 января 2025 года.

В тот же день Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

Еще в январе министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о риске глобального финансового кризиса из-за отсутствия возможности американских властей платить по своим обязательствам. 19 января Йеллен сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.