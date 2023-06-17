Объем госдолга США впервые превысил $32 трлн

Очередной долговой рубеж США преодолели через две недели после того, как президент страны Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Госдолг страны — более $32 трлн. Этого уровня США достигли на девять лет раньше, чем прогнозировали финансисты, пишет 16 июня New York Post.

Несмотря на то, что Белый дом и переговорщики спикера палаты представителей Кевина Маккарти согласились на сокращение расходов на $1,5 трлн в течение следующего десятилетия, валовой государственный долг Америки, по прогнозам, по-прежнему превысит $50 трлн к 2033 году.

По словам генерального директора Фонда Питера Дж. Петерсона — некоммерческой организации, занимающейся финансовыми вопросами — Майкла А. Петерсона, США смогли избежать дефолта, но продолжают игнорировать факт роста госдолга и это гораздо более удручающая проблема.

«Поскольку мы стремительно преодолеваем отметку в $32 трлн, и конца этому не видно, давно пора заняться фундаментальными факторами нашего долга, которыми являются постоянный рост расходов и отсутствие достаточных доходов для их финансирования», — написал Питерсон в заявлении.

Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой с прошлого года для борьбы с исторической инфляцией, как ожидается, также сделает выплаты процентов по государственному долгу более дорогостоящими, чем они были на протяжении десятилетий.

Фонд Петерсона прогнозирует, что без существенных изменений в привычках правительства расходовать средства США «находятся на пути к увеличению долга на ошеломляющие $127 трлн в течение следующих 30 лет. К 2053 году почти 40% всех федеральных доходов будет расходоваться только на проценты, предупредил эксперт.

Фонд Питера Дж. Петерсона — американский фонд, основанный в 2008 году Питером Дж. Петерсоном, бывшим министром торговли США в администрации Ричарда Никсона. Он выступал против налоговых реформ, проводимых Республиканской партией, поскольку они сокращали корпоративные и другие налоги за счет увеличения долга

3 июня американский лидер подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагается, что документ приостанавливает лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает его с 2 января 2025 года.

В тот же день Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

1 июня законопроект о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Окончательный подсчет голосов составил 63 против 36. За день до этого документ одобрила палата представителей конгресса США.