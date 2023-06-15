«За 10 лет Америка как великая финансовая держава может сойти на нет»

Госдума намерена в течение весенней сессии принять законопроект, согласно которому будут считаться страховыми случаи, когда российские граждане пострадали от боевых действий. Об этом на ПМЭФ-2023 сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что таким образом жители приграничных территорий смогут получить от государства суммы на погашение ущерба. О других проектах комитета, пятипроцентном налоге на сверхприбыли крупного бизнеса и возможном крахе США как финансовой державы — в эксклюзивном интервью депутата.

«Люди смогут получить суммы на погашение ущерба, который их постиг в связи со спецоперацией»

— Предлагаю начать с темы, связанной с финансовой защитой граждан, которые переживают сейчас непростые времена. Не планируется ли признать страховым случаем ущерб мирному населению, пострадавшему от боевых действий? На площадке нижней палаты ведется такое обсуждение?

— Сейчас внесен законопроект, который предусматривает, что не просто будет рассмотрена, а узаконена ситуация, когда страховыми будут считаться случаи, если против наших граждан были осуществлены какие-то террористические действия. Люди в приграничных территориях смогут получить относительно высокие суммы на погашение ущерба, который их постиг в связи со спецоперацией.

— Речь идет только о приграничных территориях? Ведь дроны долетают даже до центральной части страны?

— Сейчас речь идет о территориях, которые пострадали, — там не говорится «на конкретной границе». Если даже в первом чтении что-то будет не предусмотрено, ко второму подправим. Таким образом всем гражданам, пострадавшим в результате действий злоумышленников, террористов — я их только так называю, которые воюют против наших солдат и которые осуществляют террористические действия на территории нашей страны, в полном объеме ущерб должен быть возмещен.

— А когда может быть принят законопроект? До конца этой сессии?

— Я надеюсь, что в весеннюю сессию мы его примем.

«В бюджет поступит около 300 млрд рублей»

— В кулуарах все обсуждают новый 5-процентный налог на сверхприбыли для крупного бизнеса. Кого он коснется, на какую сумму рассчитывают власти?

— Наш бюджет исполняется, к сожалению, с большим дефицитом, чем ранее мы планировали и чем утвердили в Госдуме, поэтому появилась идея повысить налоги на прибыли крупнейших компаний. Но бизнес заявил, что та прибыль — неожиданно высокая в 21-22 годах — она была вызвана не только экономическими факторами и работой бизнеса, но и некоторыми искусственными, скажем так, расчетами, которые постоянно действовать не будут. И поэтому он изъявил желание внести разовую плату, скажем так, за сверхдоходы.

Сейчас такой платеж просчитан для бизнеса, который получил прибыль от 1 млрд рублей. Таких компаний не очень много, но в бюджет поступит достаточно большая сумма: около 300 млрд рублей. Причем те, кто внесет плату в этом году, перечислят 5% от сверхдохода, а те, кто заплатит в следующем году — 10%. Таким образом стимулируется более быстрое внесение денег в бюджет и, соответственно, выполнение социальных обязательств нашим государством в полном объеме.

— А как технически это будет организовано? Должен быть какой-то указ или будет закон, принятый Госдумой?

— В Государственную Думу поступил законопроект — я думаю, мы его быстро рассмотрим, поскольку предварительная дискуссия была большая. Он готов. В эту сессию, я уверен, мы закон примем.

«Банки зачастую навязывают услуги»

— Вы говорили, что намерены поднять вопрос о поправках ко второму чтению программы долгосрочных сбережений, чтобы софинансирование от государства не ограничивалось тремя годами. Этот вопрос будет отражен в новой версии закона?

— Мы дискутируем. Пока правительство предлагает ограничить тремя годами внесение государственной поддержки на индивидуальные инвестиционные счета, на пенсионные накопления граждан. Я предложил увеличить. И в ходе обсуждения этого вопроса Министерство финансов, кстати, подтвердило, что источников для такого пополнения хватает. Поэтому вполне возможно, что такое решение будет прописано.

— Центробанк представил поправки ко второму чтению законопроекта о потребрынках и потребкредитах. Как вы можете их оценить, особенно в части, которая касается включения в расчет ПСК дополнительных услуг при выдаче кредита?

— Эти поправки я внес. Мы с Центральным Банком отрабатывали, естественно, плотно взаимодействовали. И то, что сейчас обсуждается в Госдуме, я думаю, будет принято. Да, мы включаем туда, в том числе, стоимость тех услуг, которые напрямую не связаны с кредитом, но человек оформляет их. К сожалению, банки зачастую навязывают услуги, увеличивающие кредиторскую задолженность человека и ставящие его в сложную финансовую ситуацию. Граждане должны видеть полную стоимость кредита и понимать, смогут ли обслуживать ее.

— Возможен ли законодательный запрет на мисселинг при кредитовании? Какова ваша позиция?

— Мы практически его поэтапно запрещаем. Более того, мы прописали в законодательстве, что если гражданин [из-за мисселинга] приобрел какую-то услугу, особенно если это сложные финансовые инструменты, то ему должны быть возвращены деньги. Здесь мы на страже интересов гражданина.

«Если мои доходы позволяют рассчитываться, то почему нет?»

— Микрозаймы — продукт популярный у россиян и вместе с тем сопряженный с рисками. Как вы можете оценить инициативу о том, чтобы ограничить их количество на одного человека: два или три, или вовсе вообще запретить этот вид заимствования?

— Сейчас, во-первых, есть спрос на микрозаймы, и мы по статистике видим, что он довольно высокий. Это говорит о том, что у людей есть потребность получения займов, чтобы решать свои финансовые вопросы. Запретим — пойдут к черным кредиторам — это, наверное, тоже неправильно. С другой стороны, ужесточаются нормы по выдаче займов тем, кто уже закредитован.

Есть нормативы ЦБ. На мой взгляд, они более эффективны, чем та законодательная инициатива, о которой вы говорите. Неважно, сколько я имею займов, там речь идет об ограничении объема. Допустим, я могу иметь 10 займов, но это меньше половины от моих доходов. Если мои доходы позволяют рассчитываться, то почему нет? А если доля займов или процент платежа по ним в моих доходах очень высокий, например, 80%, то это довольно много.

— А какая планка должна быть? 60, 70?

— 50% обычно. Если платежи по кредиту больше 50% от вашего дохода, то вы находитесь в рискованной зоне, и как-то ваши аппетиты надо охлаждать. ЦБ это делает, он установил жесткие требования: выше закредитованность человека и больше доля заемных денег — для микрофинансовых и кредитных организаций устанавливаются более высокие нормативы формирования резервов. Им становится невыгодным давать такие кредиты. В прошлом году ЦБ установил повышенные планки, и сразу же на 10% доля тех, кто был закредитован на 80%, сократилась.

— Сегодня россиянам продолжают поступать звонки с подменных номеров. Скажите, как-то можно регулировать это и наказывать операторов сотовой связи за то, что они не блокируют эти звонки?

— Наказание уже предусмотрено, если идет звонок с подменного номера, то соответствующая коммуникационная компания должна быть наказана — это первое. Второе — в основном звонки идут уже не с телефонных номеров, а через мессенджеры.

Здесь сложнее, потому что многие компании используют их для того, чтобы обеспечить связь с нашими гражданами, организациями. Они звонят вам не обязательно с того номера, значение которого показывается: это сделано для удобства, для эффективности взаимодействия. Поэтому к этому вопросу надо относиться внимательно, чтобы не пострадали интересы таких организаций.

«Америка может кинуть всех»

— Если позволите на глобальный уровень выйдем: не дождались ли мы краха США, они тоже закредитованы. Ждать надо или бессмысленно?

— Точно это произойдет. По крайней мере, Америка может кинуть всех, поскольку она в принципе платить по своим долгам не может. Валовой внутренний продукт, который она производит, по объему меньше, чем ее долги. То есть всего, что будет нарабатывать страна, не хватит для того, чтобы расплатиться по долгам. США занимают по всему миру и при этом продолжают выполнять свои обязательства перед кредиторами: Америка исправно платит, наращивая в том числе внутренний долг. Поэтому настанет такой момент, когда долгов станет так много, что уже невозможно будет исполнять обязательства. И тогда все рухнет.

— А есть прогнозы? Пять лет, десять?

— В принципе мы видим, что доля США в мировом товарообороте, в том числе из-за санкций против России — они подорвали доверие к американской валюте, сократилась где-то до 70%. На 70% международный товарооборот обслуживался долларом, сейчас он 60%. Представляете, за короткий промежуток времени на 10% — это существенно. Естественно, этот процесс будет продолжаться, потому что доверие к действиям американцев они сами же подрывают. Поэтому, конечно, не за один, два года, но за 10 лет Америка как великая финансовая держава может сойти на нет.

— Я правильно понимаю, что один из главных посылов ПМЭФ в этом году — показать, что наш финансовый рынок все-таки жив и живее всех живых?

— Да это и показывать не надо. Мы видим, что финансовый рынок спокойно развивается. Никаких крупных банкротств нет, даже если кто-то уходит, то, как правило, по собственному желанию. У нас есть финансовые институты, которые не были основным видом деятельности для бизнесменов, но оказались свернуты из-за ухудшившихся условий. А так финансовая система работает устойчиво, прибыль в этом году во всей экономике 2%, а прибыль кредитных организаций может выйти на 2 трлн рублей — это огромная цифра. Это говорит о том, что банки работают хорошо: дают кредит, люди их берут, расплачиваются — и поэтому есть прибыль.

— Может их тоже обложить дополнительным налогом на следующий год?

— Кстати многие из банков заплатят дополнительный налог, о котором мы в самом начале с вами говорили.