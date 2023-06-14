«Мы можем применить китайский подход к малому бизнесу»

Россия может перенять опыт Китая и ввести принцип отраслевых приоритетов в экономике . Об этом «Известиям» на ПМЭФ-2023 рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин. Он также призвал изменить закон о развитии малого и среднего предпринимательства, высказал свое мнение о перспективе роста налоговых ставок для самозанятых и объяснил, почему и кто охотится за российскими бизнесменами .

«60 тыс. субъектов МСП в новых регионах зарегистрировались в российской юрисдикции»

— В прошлом году российские предприниматели столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны западных партнеров. Вместе с тем малый бизнес начал выходить в новые регионы РФ. Как сейчас идет работа в этом направлении?

— Основную социально-экономическую нагрузку в новых регионах взял на себя именно малый бизнес. Предприниматели поставляли продукты и социально значимые товары, то есть полностью обеспечивали снабжение . Сейчас у «Опоры России» есть отделения во всех новых регионах.

Мы видим, что малый бизнес нуждается в поддержке. Речь идет о кредитовании, компенсациях в случае потери имущества, помощи с деловыми контактами и о других мерах.

Уже около 60 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в новых регионах зарегистрировались в российской юрисдикции . Они могут пользоваться такими же мерами поддержки, которые действуют для остального российского бизнеса.

— Обсуждалось ли с правительством выделение какой-то дополнительной помощи малым предприятиям в этих регионах?

— Да, это также актуально для других граничащих с Украиной российских территорий. Например, сейчас непростая ситуация сложилась в Белгородской и Курской областях. Там нет военного положения, но некоторые бизнесмены были вынуждены оставить свои производственные площади . Они хотят получить компенсацию за утраченное имущество и объявить форс-мажор, как минимум на несколько месяцев. Соответствующие письма «Опора Россия» уже направила в правительство.

«Нужно ввести принцип отраслевых приоритетов»

— Власти также прорабатывают меры поддержки для нового сегмента бизнеса, малых и средних предприятий, переходящих в стадию крупных проектов («МСП плюс»). По вашему мнению, насколько это перспективная инициатива?

— Мы такую меру в целом поддерживаем, но необходим более комплексный подход. Например, Китай у себя выделил 15 приоритетных отраслей в малом бизнесе, для которых увеличены пороги, например, по обороту и по численности сотрудников .

Считаю, что мы можем применить этот китайский подход к нашему малому бизнесу. Нужно изменить закон о развитии МСП, ввести принцип отраслевых приоритетов . Для общепита и гостиничного бизнеса эти пороги уже расширены, необходимо двигаться дальше. Например, для внутреннего туризма увеличить пороги по численности работников и максимальной сумме годовой выручки. Если это реализовывать вместе с режимом «МСП плюс», будет работа по двум направлениям, то есть широким фронтом.

— Китайский опыт в отраслевом плане интересен. На ваш взгляд, для каких еще сфер можно повысить пороги?

— Если мы говорим об импортозамещении, то это прежде всего производственный бизнес. Для этого сегмента практически нет никаких специальных мер поддержки, только в некоторых регионах. Например, в Челябинской области для предприятий установлена налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения в размере 1%. Считаю, что для малого производственного бизнеса по всей стране должны действовать преференции. Кроме этого, пороги можно поднять в туризме и логистике .

— Сколько людей сейчас задействовано в МСП?

— Занятых на предприятиях и ИП — около 22,5 млн человек. Еще порядка 6 млн зарегистрированы как самозанятые . Национальная цель, чтобы 25 млн трудоспособного населения работали в МСП легально (с учетом самозанятых), была выполнена в прошлом году досрочно. Поэтому нужны новые задачи. Я думаю, что 30 млн к 2030 году — это нормальный ориентир . Но сейчас перед нам стоит другая важнейшая цель — сделать так, чтобы сектор МСП производил гораздо больше валового продукта .

— Какой процент ВВП приходится на малый и средний бизнес?

— За прошлый год пока нет цифр, за позапрошлый — 20,3%. Для сравнения, в Китае этот показатель равен 60%, в Италии — 70%, в Японии — более 70% . Российский малый бизнес может производить продукции больше, для этого он должен быть капитализирован. И не только в плане покупки оборудования, технологий, но и в сфере человеческих компетенций. Также нужно создать новые источники для инвестиций. Сегодня 60% вложений в малом бизнесе — прибыль, около 15% — банковский кредит.

Венчурное финансирование у нас пока вообще не работает и вряд ли будет в ближайшие годы, поэтому нужно запускать проектное финансирование для МСП . Также стоит посмотреть в сторону прямых иностранных инвестиций, но уже с предпринимателями из дружественных государств.

«Никто не ожидал, что будет такой успех»

— Самозанятые — довольно большой кластер работников, которые задействованы в экономике. Как вы оцениваете результаты этого эксперимента?

— Когда появился режим, никто не ожидал, что будет такой успех. Уже 7,4 млн россиян зарегистрировались в личном кабинете самозанятого «Мой налог». Хотя больше трети никаких транзакций пока не проводит. Проблему легализации и обеления фрилансеров Россия решила одной из первых и пока лучше всех в мире. Когда фискальный орган очень плотно работает с микробизнесом, делая продукт именно для него, получается отличное решение мирового уровня.

Другое дело, что есть противники этого режима. Некоторые регионы считают, что если бы эти люди платили подоходный налог, то бюджет получил бы гораздо больше денег. Но на самом деле, они оставались бы в тени . В прошлом году самозанятые заплатили налоги на 40 млрд рублей.

— «Опора России» предлагала расширить перечень видов деятельности для самозанятых. О каких из них идет речь?

— Например, коммерческая недвижимость. Сейчас многие апартаменты, гаражи, парковочные места сдаются вчерную, а ведь люди могли бы платить хотя бы по ставке 4-6%.

После 2028 года, по моему мнению, режим надо продлевать . Единственное, осталось решить вопрос с пенсионными правами. Второй вопрос касается повышения налоговой ставки для всех. Уверен, что если ее поднять, например, до 20%, то никто платить не будет, люди опять уйдут в тень .

«За нашими предпринимателями идет охота»

— Другая важная тема касается разового сбора, затронет ли он малый бизнес?

— Нет, потому что он относится к тем, у кого прибыль более миллиарда рублей в год. Таких компаний у нас на всю страну около 200, и это точно не МСП.

— В Госдуме обсуждался вопрос о повышении налогов для тех самозанятых и ИП, которые уехали из России. Какова ваша позиция на этот счет?

— Мы работаем в конкурентной среде. И за нашими предпринимателями идет охота, никогда не нужно забывать об этом . Если человек переехал куда-то, ему там предлагают открыть бизнес. Допустим, он перейдет из российской юрисдикции в другую, мы от этого точно не выиграем.

Если человек работает там, а платит налоги здесь, то поднимать для него серьезным образом налогообложение — это как назло себе уши отморозить, не стоит этого делать .

— Если говорить не об экономических аспектах, а о философских, то какую идею может нести Россия в условиях многополярного мира?