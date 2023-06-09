На второй круг: повышение потолка долга США привело к новым проблемам

В последние недели противостояние вокруг потолка американского госдолга отодвинуло на второй план остроту ситуации с банковским кризисом в США. Однако проблема в банковском секторе отнюдь не рассосалась, и большинство инвесторов склоняется к тому, что она может проявиться позже в текущем году. Более того, успешное повышение потолка вкупе с некоторыми нововведениями может ее, как ни парадоксально, только усугубить. Как взаимосвязаны уровень государственных заимствований и состояние дел в банках Америки, разбирались «Известия».

Проблема за проблемой

Весной текущего года по очереди обанкротились сразу три крупных американских банка (по своим масштабам эти банкротства заняли второе, третье и четвертое места в истории страны) . Кредитные организации были проданы за бесценок или поглощены государством, причем в экстренном порядке Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) спасла все депозиты в этих банках вне зависимости от их размера, что стало исключительным случаем в истории. Этот шаг помог несколько снизить градус банковской паники, хотя отток средств с депозитов в крупных региональных банках продолжился.

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Панические настроения в финансовой системе США теперь вызывались уже фактором потолка государственного долга, сохранение которого на прежнем уровне грозило бы стране как минимум техническим дефолтом, а мировым финансовым рынкам — долгим периодом хаоса . Договоренностей удалось достичь ценой некоторых уступок администрации Джо Байдена большинству в палате представителей по поводу уровня государственных расходов по ряду статей.

Часто бывает, что решение проблемы может стать частью следующей проблемы. Судя по всему, это как раз тот самый случай. Дело в том, что из-за заминки ситуации с потолком американское государство долгое время ничего не заимствовало. Сейчас пришло время резко компенсировать этот простой на долговом рынке. До конца года Вашингтон должен выпустить краткосрочных облигаций на сумму в $1,1 трлн, причем $850 млрд прибудут на рынок в ближайшие четыре месяца. Добавим к этому еще и тот факт, что Федеральная резервная система (ФРС) и так находится в стадии «количественного ужесточения», то есть в основном продает государственные облигации, тогда как в прошлые годы она их активно закупала.

Такая массовая продажа ценных бумаг, с высокой вероятностью, повлечет за собой вымывание ликвидности с рынка , поскольку данные активы имеют наиболее высокий спрос и, соответственно, инвесторы будут меньше тратить деньги на что-то другое. Более того, инвесторы будут забирать деньги из банков, которые предлагают едва ли более высокую доходность, но куда более серьезные в нынешних обстоятельствах риски. Собственно, доходность уже начала расти в ожидании выхода ФРС на рынок с бумагами на сотни миллиардов долларов.

Уход вкладчиков спровоцирует банки на повышение ставок по вкладам в расчете задержать клиентов. Это крайне рискованный шаг, поскольку снизит маржинальность сектора, особенно если речь идет об относительно небольших кредитных организациях.

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Есть и вторая проблема: курс бумаг упадет, а их доходность, напротив, вырастет. Соответственно, банкам придется столкнуться с переоценкой активов и, для организаций в наиболее трудном финансовом положении, — с необходимостью их частичной продажи. Это не только подаст сигнал о неприятностях в конкретных учреждениях, но еще и дополнительно усилит давление предложения на рынке американских гособлигаций. Результатом станет порочный круг, выбраться из которого будет непросто.

Адаптация к ставкам

Определенные надежды возлагаются на фонды денежного рынка, которые в других обстоятельствах должны были бы поглотить колоссальное предложение на рынке краткосрочных облигаций . Однако, как отмечает The Financial Times, эти игроки уже и так насытились государственными ценными бумагами почти до предела. Они сейчас хорошо зарабатывают на овернайт-депозитах в ФРС, которые предлагают свыше 5% годовых вообще без малейшего риска. В условиях высоких ставок подобного рода инвестиции выглядят предпочтительными по сравнению практически с чем угодно.

Цикл повышения ставок, вероятно, еще не закончен: ФРС пока делает двусмысленные заявления, но данные из экономики США показывают, что она перегрета (инфляция всё еще высокая, а безработица исторически низкая, причем даже с поправкой на численность рабочей силы). Соответственно, спрос на облигации по текущим ставкам может еще упасть, что приведет к дополнительному снижению цен .

В довершение всего ожидается, что в этом месяце американские финансовые регуляторы во главе с ФРС могут повысить требования к собственному капиталу для банков до 20%, что станет неприятным сюрпризом для множества кредитных организаций в стране, которые до этой нормы не дотягивают. Банкам придется изыскивать средства для пополнения своих резервов, что в их нынешнем состоянии будет сделать крайне сложно.

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Таким образом, банковский кризис в США может оказаться даже более масштабным, чем в ходе финансового кризиса 2008 года, когда закрылись сотни кредитных организаций разного масштаба. Сейчас угроза не коснется разве что самых крупных игроков, хотя и у них могут быть риски, связанные с сектором коммерческой недвижимости. Крах последнего предсказывают в последние месяцы все кому не лень, включая Илона Маска.

Всё это говорит о том, что экономика США и конкретно финансовый сектор никак не могут адаптироваться к высоким ставкам, от которых за последние 15 лет успели поотвыкнуть. Как и в 2008 году, это может обернуться грандиозными потрясениями. А с учетом того что из Китая сейчас поступают не самые оптимистичные новости, перспективы глобальной экономики на обозримое будущее довольно мрачные. Под стать геополитической ситуации.