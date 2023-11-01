Федеральная резервная система США оставила максимальную с 2001 года ставку 5,25-5,5%

По результатам двухдневного совещания, проходившего 31 октября и 1 ноября, Федеральная резервная система (ФРС) США оставила без изменений максимальную с 2001 года учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Об этом 1 ноября сообщает пресс-релиз регулятора.

Эксперты ранее прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне. По информации сервиса FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность оставления ставки без изменений составляла 99,7%.

«Последние показатели свидетельствуют о том, что в III квартале экономическая активность развивалась высокими темпами. Рост числа рабочих мест замедлился по сравнению с началом года, но остается высоким, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается на высоком уровне», — сказано в сообщении регулятора.

Ранее, 8 октября, в США гособлигации обвалились до 16-летнего минимума, в попытках сбить инфляцию ФРС довела ставки до наиболее высокого уровня с 2007 года.

За несколько дней до того, 4 октября, агентство Bloomberg сообщило, что ипотечные ставки в США впервые с ноября 2000 года превысили 7,5%. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 6,75%. При этом индекс заявок упал до минимального с 1995 года значения.

В тот день также сообщалось, что госдолг Вашингтона достиг рекордных $33,4 трлн. Его резкое повышение связано с началом в стране с 1 октября нового финансового года. В основном увеличение произошло из-за обязательств американского правительства перед подотчетными ему органами власти, на них приходятся $266 млрд. Остальные $9 млрд — перед бизнесом, физическими лицами и остальным миром.