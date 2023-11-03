Инфляция в США в 2023 году — последние данные, прогнозы

По итогам сентября инфляция в США осталась на том же уровне, что и в августе. При этом Федеральная резервная система (ФРС) не стала менять учетную ставку в 5,25–5,5% годовых, которая и так находится на максимально высоком уровне с 2001 года. О ситуации с инфляцией в Соединенных Штатах читайте в материале «Известий».

Инфляция в США в 2023 году — последние данные

В октябре министерство труда США сообщило, что по итогам сентября 2023 года потребительские цены (индекс CPI) в стране выросли в годовом исчислении на 3,7%. Именно этот показатель является основным для определения уровня инфляции в Соединенных Штатах. Таким образом, он остался неизменным по сравнению с августом, несмотря на то что аналитики ожидали небольшого снижения — до 3,6%.

Согласно отчету Trading Economics, стоимость электроэнергии в стране выросла на 0,5%, продуктов — на 3,7%, новых автомобилей — на 2,5%, жилья — на 7,2%, транспортных услуг — на 9,1%. В месячном исчислении рост потребительских цен замедлился с 0,6% в августе до 0,4% в сентябре. Тем не менее он всё равно остался выше рыночных ожиданий в 0,3%.

При этом целевой уровень инфляции, установленный ФРС, составляет 2%.

Инфляция в США в 2023 году — прогнозы

Согласно предварительному прогнозу Мичиганского университета, уровень инфляции в США составит 3,8% в октябре. По данным эконометрических моделей Trading Economics, в долгосрочной перспективе этот показатель достигнет примерно 2,5% в 2024 году и 2,4% в 2025 году.

На заседании ФРС, проходившем с 31 октября по 1 ноября, регулятор принял решение оставить без изменений учетную ставку. По данным CNBC, такое решение связано с замедлением инфляции по сравнению с высокими показателями 2022 года, а также с устойчивостью рынка труда. Кроме того, в III квартале 2023 года ВВП Соединенных Штатов увеличился на 4,9%.

Однако, как сообщил на пресс-конференции по итогам заседания ФРС глава регулятора Джером Пауэлл, процесс снижения инфляции до целевых 2% может оказаться долгим. При этом, по его мнению, укрощение темпов инфляции, вероятно, потребует замедления темпов экономического роста и смягчения рынка труда.

Пауэлл добавил, что регулятор пока не рассматривает возможности снижения ставок и не станет делать этого до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль. В то же время он допустил возможность ужесточения денежно-кредитной политики для установления темпа роста цен на уровне 2%.

На уровень инфляции может повлиять палестино-израильский конфликт. Как отмечает Bloomberg, в случае если к конфликту присоединится Иран, цены на нефть могут подскочить до $150 за баррель, а глобальный экономический рост снизится на 1,7%.

По данным аналитиков издания, при таком сценарии сильный нефтяной шок подорвет общемировые усилия по сдерживанию инфляции, что сделает достижение целевого показателя ФРС в 2% невозможным. Кроме того, высокие цены на бензин могут стать препятствием для переизбрания действующего президента США Джо Байдена на второй срок.

Ранее «Известия» рассказали об октябрьском уровне инфляции в Европе и привели прогнозы изменения этого показателя.