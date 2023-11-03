Инфляция в Европе в 2023 году — последние данные, прогнозы

Согласно данным Евростата, в октябре 2023 года инфляция в европейских странах упала до рекордных значений с июля 2021 года. При этом в своем сентябрьском прогнозе Еврокомиссия снизила ожидания по экономическому росту в еврозоне. О ситуации с инфляцией Европе читайте в материале «Известий».

Инфляция в Европе в 2023 году — последние данные

Как отмечается в отчете статистического агентства, в октябре текущего года рост цен в еврозоне составил 2,9% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% в сентябре. При этом аналитики Bloomberg и Trading Economics ожидали, что инфляция замедлится только до 3,1% в октябре. Однако, несмотря на рекордный спад, инфляция остается выше целевого показателя в 2%. В то же время, как сообщает Bloomberg, ВВП в еврозоне снизился на 0,1% в третьем квартале 2023 года.

Самый низкий уровень инфляции в октябре наблюдается в Бельгии (–1,7%) и Нидерландах (–1%), а самый высокий — в Словакии (7,8%) и Хорватии (6,7%). При этом во Франции этот показатель составил 4,5%, в Германии — 3%, в Испании — 3,5%, а в Италии — 1,9%.

Инфляция в Европе в 2023 году — прогнозы

В сентябре Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики еврозоны до 0,8% в 2023 году и 1,4% в 2024 году. До этого ожидалось, что в текущем году рост составит 1%, а в следующем — на 1,7%. Это связано с высокой инфляцией в регионе и снижением потребительских расходов. При этом Еврокомиссия прогнозировала потребительскую инфляцию на уровне 5,6% в 2023 году и 2,9% в следующем.

По оценке аналитиков Bloomberg, новые данные показали, что резкое повышение ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) помогло приблизить инфляцию в регионе к целевому показателю в 2%. Однако такие жесткие меры вредят домохозяйствам, так как вместе со ставкой растет стоимость кредитов.

Самой большой слабостью Европы аналитики Bloomberg называют ее крупнейшую экономику — Германию. За третий квартал 2023 года ее объем производства упал на 0,1%, а ВВП почти не вырос за год. Тем не менее во Франции и Италии в этот период наблюдался рост.

По мнению экспертов издания, экономический рост в Европе снижается под давлением высоких процентных ставок, замедления внешнего спроса и долгосрочных последствий энергетического кризиса. При этом новые данные по инфляции демонстрируют ослабление ценового давления, поэтому еще одного повышения ставки в этом году ждать не стоит.

При этом президент ЕЦБ Кристин Лагард считает, что в ближайшие годы экономика еврозоны будет постепенно укрепляться за счет уменьшения инфляции, увеличения реальных доходов домохозяйств и роста экспорта. Она также отметила, что говорить о снижении ключевой ставки для повышения экономической активности пока рано, так как задача чиновников по борьбе с инфляцией еще не выполнена.

В то же время, в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2023 год сообщается, что экономическое положение Европы вызывает серьезные опасения из-за резкого роста цен на энергоносители в 2022 и 2023 годах, снижения покупательской способности и устойчивой инфляции цен на продукты.

По мнению экспертов, регион находится на грани рецессии, несмотря на ожидающийся незначительный рост экономики. Отмечается, что Европа столкнулась с быстрым ужесточением денежно-кредитной политики и другими экономическими препятствиями, при этом темпы роста основных стран снижаются. В связи с этим представители ЮНКТАД призвали к смягчению мер жесткой экономии и стимуляции экономического роста, основанного на спросе.

Помимо этого, на уровень инфляции в Европе и других регионах мира может повлиять конфликт между Палестиной и Израилем. Как отмечается в материале Bloomberg, если в боевые действия будут втянуты другие страны Ближнего Востока, поднимутся цены на нефть, что приведет к увеличению инфляции и замедлению экономического роста. При этом, чем шире будет конфликт, тем сильнее окажется его влияние.

В частности, по оценкам экспертов, вовлечение в военные действия Ирана может привести к скачку стоимости нефти до $150 за баррель и замедлению глобального экономического роста до 1,7%. Мировое производство энергоносителя также может снизиться на $1 трлн.

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